Le secret derrière l'équipe XC la plus performante

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

Pour comprendre Thömus maxon, il faut commencer par Ralph Näf, le cerveau et le cœur de l'équipe. Le Thurgovien connaît le sport, l'industrie et les courses comme personne d'autre. En 2002, il a posé un premier jalon en tant qu'athlète sur la scène internationale du cyclisme en ne s'inclinant que devant Julien Absalon lors des championnats du monde des moins de 23 ans. L'année suivante, il a été sacré champion de Suisse et d'Europe. A cela s'ajoutent trois médailles d'or aux championnats du monde, des victoires en Coupe du monde et une double participation aux Jeux olympiques.