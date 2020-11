Sortir son vélo l’hiver alors que la pluie est souvent de la partie et que le froid est permanent n’est pas toujours une partie de plaisir. Pourtant, il vous suffit simplement de partir bien équipé pour ne plus souffrir. Enfin, pas plus que d'habitude.

Les vêtements spécialement conçus pour l'hiver permettent de bien réguler la température et de lutter contre l'humidité. L’objectif est de porter suffisamment de couches pour rester au chaud et au sec. Vous pourrez ensuite ajuster tout ça au fil de votre sortie en ajoutant ou en enlevant une couche si besoin. Voici donc une liste de 10 pièces qui deviendront rapidement vos meilleurs alliées.

1. Veste imperméable

Cette veste est imperméable et respirante © Le Col

Prix : 290 CHF

Une veste de cyclisme totalement imperméable est un must absolu. Mais toutes les vestes ne se valent pas. Pour vous assurer de rester au sec à l'intérieur comme à l'extérieur, recherchez des caractéristiques telles que des coutures scellées, des membranes respirantes et un bas de veste arrière prolongé pour vous protéger des éclaboussures de la roue arrière.

La veste Pro Rain de la marque Le Col empêche l'eau de pénétrer grâce à la membrane externe en tissu imperméable ITTTAI, tandis que le matériau à trois couches est parfait pour éliminer l'humidité. De plus, Le Col a travaillé avec l’équipe professionnelle Bahrain McLaren afin de tester ses produits. Résultat : cette veste est également super extensible, reste bien collée au corps et s'ajuste parfaitement à votre morphologie.

2. Couche intermédiaire

La veste Endura Pro SL Primaloft © Endura

Prix : 175 CHF

La dernière version de la veste Pro SL Primaloft de la marque Endura comprend un rembourrage supplémentaire PrimaLoft Gold sur la partie avant pour vous garder au chaud lorsque vous pédalez face au vent. Sur le dos et au niveau des aisselles, des panneaux moins isolants permettent d’améliorer la ventilation et de réguler votre température corporelle. Cette veste est également résistante à l'eau et peut se plier avant d'être rangée dans une poche de maillot arrière. De plus, elle est proposée dans une couleur citrouille assez voyante, ce qui vous permet d’être toujours facile à repérer.

3. Maillot thermique à manches longues

Le modèle Marguerite de la marque Café du Cycliste © Café du Cycliste

Prix : 207 CHF

Le maillot Marguerite en mérinos de la marque Café du Cycliste utilise de la laine de mouton pour réguler votre température et évacuer la transpiration. Il est également naturellement résistant aux odeurs, ce qui signifie que vous pouvez probablement l’utiliser plusieurs jours d’affilée avant de devoir le laver.

Le tissu utilisé par la marque française affiche un effet de boucles texturées. Une caractéristique qui apporte plus de chaleur par temps froid. Trois poches sont situées à l’arrière et des éléments réflectifs en font la dernière couche parfaite.

4. Première couche

L'Ovada Deep Winter utilise le mérinos © Isadore

Prix : 80 CHF

Les cyclistes sont souvent partagés en deux camps quand il s’agit d’évoquer la première couche : ceux qui l’ont adoptée et ne jurent que par elle et ceux qui n’ont pas encore essayé (mais finissent toujours par se ranger dans le camp des premiers après le premier test). Cette couche supplémentaire aide à réguler la chaleur, à évacuer la transpiration et à vous garder au sec.

Le modèle Ovada Deep Winter de la marque Isadore se démarque des concurrents sur trois points : D'abord, la poitrine est recouverte d’une fine membrane élastique pour vous protéger lorsque vous roulez dans un vent glacial. Ensuite, son col roulé vous évite de porter un cache-cou de style Buff. Enfin, des trous pour passer les pouces permettent d’ajuster parfaitement les manches et de maintenir vos poignets au chaud.

5. Cuissards longs

Le cuissards longs de la marque Sportful offre une excellent protection © Sportful

Prix : 160 CHF

Le modèle Fiandre Pro de Sportful propose un nouveau design pour 2020. Il protège efficacement contre les intempéries d’hiver et les coutures ont été repositionnées pour éviter à l’eau de s’infiltrer alors que le bas des jambes profite d’une fermeture CamLock pour une imperméabilité maximale. Ce modèle est aussi très respirant, de manière à éviter la surchauffe quand vous montez dans les watts. Enfin, la partie avant est en tissu doublé pour garantir une bonne thermicité.

6. Gants

Les gants All Weather de la marque Sealskinz © Sealskinz

Prix : 90 CHF

Garder vos mains couvertes est crucial lorsque vous faites du vélo en hiver, et rien n'est plus susceptible de vous faire rentrer chez vous que des mains congelées. Pour éviter ça, mieux vaut investir dans une bonne paire de gants.

Les gants All Weather de la marque Sealskinz avec doublure antidérapante sont la protection dont vous avez besoin. Ils gardent vos mains au chaud sans les baigner de sueur grâce à une respirabilité avancée qui permet à la vapeur de s'échapper tandis que l'extérieur reste complètement imperméable. Un autre point clé est qu'ils permettent une grande dextérité grâce aux doigts pré-courbés. Plutôt un bon point par rapport à la concurrence.

7. Chaussettes

Les chaussettes XMerino de Pongo © Pongo

Prix : 30 CHF

Vos orteils méritent aussi une protection spécifique l'hiver. Et si nous avons déjà parlé de mérinos, sachez qu'il est doublé avec du cachemire ultra doux sur ces chaussettes de cyclisme XMerino de Pongo pour encore plus de chaleur (et de confort). De précieuses alliées quand la météo est votre ennemie.

8. Couvre-chaussures

Ces couvre-chaussures montent plus haut que la plupart des autres modèles © Spatz

Prix : 121 CHF

Les couvre-chaussures Spatz Pro 2 développées par l’ancien cycliste professionnel Tom Barras ont été testés dans les pires conditions météorologiques que l’Angleterre peut proposer. Les Pro 2 remontent plus haut au niveau de la jambe que la plupart des modèles classiques. La matière utilisée ? Du néoprène Aero-Armor. Thermosoudés avec des coutures scellées de sorte que l’eau ne pénètre jamais à l’intérieur, les Pro 2 sont doublés à 100% avec une couche ultra chaude qui évacue également la transpiration.

9. Sous-casque

Le sous-casque Rapha Pro Team © Rapha

Prix : 54 CHF

Mettre un sous-casque change tout en hiver. Cependant, vous avez besoin d’un équipement imperméable et respirant à l’image du modèle Rapha Pro Team pour en profiter pleinement. Ce sous-casque laisse respirer votre crâne au lieu de le tremper de sueur, ce que l’on retrouve par exemple souvent sur les sous-casque thermiques. Il dispose également d’inserts réfléchissants pour une visibilité accrue (avec un panneau arrière distinctif qui révèle le mot «Rapha» lorsqu'il est éclairé) et d’un rabat essentiel qui couvre vos oreilles pour les garder au chaud. Disponible en noir ou en vert foncé, il saura vite se montrer indispensable.

10. Lumières

Les lumière avant et arrière Blinder X de Knog © Knog

Prix : 69 CHF

En hiver, le soleil se cache, et il est parfois nécessaire d’avoir des lumières (même en pleine journée) afin d’être mieux vu par les automobilistes.