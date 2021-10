Les dix choses à faire pour rater le lancement de sa startup

« Emotionnellement, un entrepreneur fait toujours le yoyo. Il peut avoir le moral dans les chaussettes dès qu’il reçoit une mauvaise nouvelle et être la personne la plus heureuse du monde dès qu’il en reçoit une bonne. L’erreur, c’est donc de ne pas prendre de recul et d’être victime de ces fluctuations. Il faut apprécier le chemin parcouru et se dire qu’on avance, globalement, dans la bonne direction. »