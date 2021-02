Non seulement vous étirer vous permettra d’être mieux physiquement lors de votre prochaine sortie, mais cela renforcera également votre souplesse sur la selle et diminuera vos tensions. En particulier si vous bossez assis toute la journée.

Non seulement vous étirer vous permettra d’être mieux physiquement lors de votre prochaine sortie, mais cela renforcera également votre souplesse sur la selle et diminuera vos tensions. En particulier si vous bossez assis toute la journée.

Non seulement vous étirer vous permettra d’être mieux physiquement lors de votre prochaine sortie, mais cela renforcera également votre souplesse sur la selle et diminuera vos tensions. En particulier si vous bossez assis toute la journée.

Bryan McCullough est physiothérapeute et directeur du service de physiothérapie et de posture

Exercices, parcours, préparation physique : on vous dit pour changer d'allure, et pas de distance. Enfin, le moins possible.

Exercices, parcours, préparation physique : on vous dit pour changer d'allure, et pas de distance. Enfin, le moins possible.

1. Étirement des fléchisseurs de la hanche

Placez un genou sur le sol (utilisez un coussin ou un tapis sous votre genou si nécessaire) et positionnez l'autre pied devant vous pour faire un angle de 90 degrés au niveau de la hanche et du genou.

Placez un genou sur le sol (utilisez un coussin ou un tapis sous votre genou si nécessaire) et positionnez l'autre pied devant vous pour faire un angle de 90 degrés au niveau de la hanche et du genou.

Placez un genou sur le sol (utilisez un coussin ou un tapis sous votre genou si nécessaire) et positionnez l'autre pied devant vous pour faire un angle de 90 degrés au niveau de la hanche et du genou.

Pour rendre l’exercice encore plus efficace "montez votre bras placé du même côté que la jambe tendue à l’avant et visez le plafond pendant que vous poussez" ajoute McCullough.

Pour rendre l’exercice encore plus efficace "montez votre bras placé du même côté que la jambe tendue à l’avant et visez le plafond pendant que vous poussez" ajoute McCullough.

2. Étirement des ischio-jambiers

"Il s'agit d'un exercice essentiel qui vous aidera à mieux incliner votre bassin vers l'avant et vous aidera à atteindre plus facilement l'extrémité avant de votre vélo" précise McCullough. " Cela permet également au bassin de se mettre dans une meilleure position pour générer une puissance maximale."

Bénéfices : "Il s'agit d'un exercice essentiel qui vous aidera à mieux incliner votre bassin vers l'avant et vous aidera à atteindre plus facilement l'extrémité avant de votre vélo" précise McCullough. " Cela permet également au bassin de se mettre dans une meilleure position pour générer une puissance maximale."

Bénéfices : "Il s'agit d'un exercice essentiel qui vous aidera à mieux incliner votre bassin vers l'avant et vous aidera à atteindre plus facilement l'extrémité avant de votre vélo" précise McCullough. " Cela permet également au bassin de se mettre dans une meilleure position pour générer une puissance maximale."

Asseyez-vous sur votre talon et redressez lentement le genou. Tout en réalisant ce mouvement, essayez de garder votre poitrine droite et poussez-la vers l'avant pour augmenter l'étirement.

Asseyez-vous sur votre talon et redressez lentement le genou. Tout en réalisant ce mouvement, essayez de garder votre poitrine droite et poussez-la vers l'avant pour augmenter l'étirement.

Asseyez-vous sur votre talon et redressez lentement le genou. Tout en réalisant ce mouvement, essayez de garder votre poitrine droite et poussez-la vers l'avant pour augmenter l'étirement.

3. Étirement du fessier

Pour rendre cet exercice plus intense, "ajoutez un étirement de flexion latérale au niveau de votre buste pour ouvrir l’abdomen et le bas du dos" précise McCullough.

Pour rendre cet exercice plus intense, "ajoutez un étirement de flexion latérale au niveau de votre buste pour ouvrir l’abdomen et le bas du dos" précise McCullough.

4. Rotation du bas du dos

Comment rendre les choses plus difficiles : "Gardez la jambe supérieure tendue pendant qu'elle se place sur l'autre jambe et que vous basculez sur le côté".

Comment rendre les choses plus difficiles : "Gardez la jambe supérieure tendue pendant qu'elle se place sur l'autre jambe et que vous basculez sur le côté".

5. Etirer les mollets

: "Le pied reste généralement tendu dans la même position pendant le cycle de pédalage. Les mollets travaillent donc dur en position statique pour produire un pédalage efficace" indique McCullough. "Il est donc important, après chaque sortie, de faire travailler les articulations et les muscles sur une plage complète. Le bonus ici est que vous obtenez un bel étirement pour les hanches, le bas du dos et les ischio-jambiers en même temps."

Bénéfices : "Le pied reste généralement tendu dans la même position pendant le cycle de pédalage. Les mollets travaillent donc dur en position statique pour produire un pédalage efficace" indique McCullough. "Il est donc important, après chaque sortie, de faire travailler les articulations et les muscles sur une plage complète. Le bonus ici est que vous obtenez un bel étirement pour les hanches, le bas du dos et les ischio-jambiers en même temps."

Bénéfices : "Le pied reste généralement tendu dans la même position pendant le cycle de pédalage. Les mollets travaillent donc dur en position statique pour produire un pédalage efficace" indique McCullough. "Il est donc important, après chaque sortie, de faire travailler les articulations et les muscles sur une plage complète. Le bonus ici est que vous obtenez un bel étirement pour les hanches, le bas du dos et les ischio-jambiers en même temps."

Pour ceux qui font du yoga, cette position sera familière. Elle est connue sous le nom de posture du chien tête en bas. Vous placez essentiellement votre poids sur vos mains et vos pieds et essayez de créer la forme d'un triangle. Votre capacité à atteindre cette position exacte variera en fonction de votre souplesse. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plier un peu les genoux. Travaillez toujours selon vos propres limites de confort.

Pour ceux qui font du yoga, cette position sera familière. Elle est connue sous le nom de posture du chien tête en bas. Vous placez essentiellement votre poids sur vos mains et vos pieds et essayez de créer la forme d'un triangle. Votre capacité à atteindre cette position exacte variera en fonction de votre souplesse. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plier un peu les genoux. Travaillez toujours selon vos propres limites de confort.

Pour ceux qui font du yoga, cette position sera familière. Elle est connue sous le nom de posture du chien tête en bas. Vous placez essentiellement votre poids sur vos mains et vos pieds et essayez de créer la forme d'un triangle. Votre capacité à atteindre cette position exacte variera en fonction de votre souplesse. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plier un peu les genoux. Travaillez toujours selon vos propres limites de confort.

Comment rendre les choses plus difficiles : "La clé est d’obtenir la forme d’un triangle avec un bas du dos plat et des genoux tendus, tout en ramenant le talon au sol" explique McCullough.

Comment rendre les choses plus difficiles : "La clé est d’obtenir la forme d’un triangle avec un bas du dos plat et des genoux tendus, tout en ramenant le talon au sol" explique McCullough.

6. Pose du pigeon debout

"C’est un exercice essentiel pour toute les disciplines du cyclisme" affirme Sharland. "Cela fait travailler votre muscle piriforme, un muscle profond situé derrière vos fessiers. Et vous travailler évidemment ainsi vos muscles fessiers également. Ces muscles ont tendance à se raccourcir et contribuent souvent aux douleurs lombaires, ce qui est courant chez les cyclistes."

Avantages : "C’est un exercice essentiel pour toute les disciplines du cyclisme" affirme Sharland. "Cela fait travailler votre muscle piriforme, un muscle profond situé derrière vos fessiers. Et vous travailler évidemment ainsi vos muscles fessiers également. Ces muscles ont tendance à se raccourcir et contribuent souvent aux douleurs lombaires, ce qui est courant chez les cyclistes."

Avantages : "C’est un exercice essentiel pour toute les disciplines du cyclisme" affirme Sharland. "Cela fait travailler votre muscle piriforme, un muscle profond situé derrière vos fessiers. Et vous travailler évidemment ainsi vos muscles fessiers également. Ces muscles ont tendance à se raccourcir et contribuent souvent aux douleurs lombaires, ce qui est courant chez les cyclistes."

Comment rendre les choses plus difficiles : "Pour intensifier l'étirement, ajoutez doucement une pression avec votre coude droit sur votre jambe fléchie et poussez vers le sol", explique Sharland.

Comment rendre les choses plus difficiles : "Pour intensifier l'étirement, ajoutez doucement une pression avec votre coude droit sur votre jambe fléchie et poussez vers le sol", explique Sharland.

7. Étirement du quadriceps

Soulevez votre jambe droite et attrapez votre pied droit dans votre main droite tout en rapprochant votre talon le plus possible de votre fesse.

Soulevez votre jambe droite et attrapez votre pied droit dans votre main droite tout en rapprochant votre talon le plus possible de votre fesse.

Soulevez votre jambe droite et attrapez votre pied droit dans votre main droite tout en rapprochant votre talon le plus possible de votre fesse.

8. Étirement du mollet

"Vos mollets sont composés d’un certain nombre de couches de muscles" explique Sharland. "En vélo, on a tendance à raccourcir ces muscles, ce qui peut entraîner des problèmes de cheville et de genou."

Bénéfices : "Vos mollets sont composés d’un certain nombre de couches de muscles" explique Sharland. "En vélo, on a tendance à raccourcir ces muscles, ce qui peut entraîner des problèmes de cheville et de genou."

Bénéfices : "Vos mollets sont composés d’un certain nombre de couches de muscles" explique Sharland. "En vélo, on a tendance à raccourcir ces muscles, ce qui peut entraîner des problèmes de cheville et de genou."

9. Étirement des ischio-jambiers et de la bandelette ilio-tibiale (ITB)

Prenez quelques respirations profondes pendant que vous reposez le poids du haut de votre corps et essayez d'abaisser votre corps encore plus près du sol.

Prenez quelques respirations profondes pendant que vous reposez le poids du haut de votre corps et essayez d'abaisser votre corps encore plus près du sol.

Prenez quelques respirations profondes pendant que vous reposez le poids du haut de votre corps et essayez d'abaisser votre corps encore plus près du sol.

Soulevez vos bras au-dessus de votre tête et pliez-vous doucement vers le bas comme si vous vouliez toucher vos orteils. Sentez l'étirement dans le dos et sur vos jambes.

Soulevez vos bras au-dessus de votre tête et pliez-vous doucement vers le bas comme si vous vouliez toucher vos orteils. Sentez l'étirement dans le dos et sur vos jambes.

Soulevez vos bras au-dessus de votre tête et pliez-vous doucement vers le bas comme si vous vouliez toucher vos orteils. Sentez l'étirement dans le dos et sur vos jambes.