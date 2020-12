Ça s’est passé le 17 octobre : environ 600 amateurs de sport et de trail running se sont rassemblés à Gruyère pour partir à l’assaut du château. Une seule chose comptait pour la première

: qui serait le premier à prendre le château et hisser le drapeau. Les candidats ont dû tout donner tout le long du chemin et venir à bout des quelques 14 kilomètres d’un parcours accidenté semé d’embuches. Pour finir, ce sont Lucas Soldini et Sylvia Luscher qui ont été les plus rapides.