F1 24 : toutes les infos sur le nouveau jeu de Formule 1

Yuki Tsunoda Japan's newest F1 hero, Visa Cash App RB driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

Sergio Pérez Sergio ‘Checo’ Pérez is the most successful Mexican driver in the history of Formula One, and he’s achieving yet more success with Red Bull Racing.

. Peu avant la première course, EA Sports et Codemasters ont dévoilé F1 24, la nouvelle édition du célèbre jeu de course qui sortira bien plus tôt cette année comparé aux précédents. Lisez cet article pour découvrir ce que vous pourriez retrouver dans cette nouvelle itération.

Alors que ses prédécesseurs sont sortis pendant les mois d'été, bonne nouvelle, cette année le jeu sortira beaucoup plus tôt. F1 24 arrivera le 31 mai 2024, et si vous décidez d'acheter l'édition Champions qui est un peu plus chère, vous pourriez même bénéficier d'un accès anticipé trois jours plus tôt, le 28 mai.

Alors que ses prédécesseurs sont sortis pendant les mois d'été, bonne nouvelle, cette année le jeu sortira beaucoup plus tôt. F1 24 arrivera le 31 mai 2024, et si vous décidez d'acheter l'édition Champions qui est un peu plus chère, vous pourriez même bénéficier d'un accès anticipé trois jours plus tôt, le 28 mai.

Alors que ses prédécesseurs sont sortis pendant les mois d'été, bonne nouvelle, cette année le jeu sortira beaucoup plus tôt. F1 24 arrivera le 31 mai 2024, et si vous décidez d'acheter l'édition Champions qui est un peu plus chère, vous pourriez même bénéficier d'un accès anticipé trois jours plus tôt, le 28 mai.

Sur quelles plateformes pouvez-vous retrouver F1 24 ? Le nouveau simulateur de course de Codemasters sera présent sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Les nouvelles consoles ne seront donc pas les seules à accueillir le jeu au sein de leur catalogue.

Sur quelles plateformes pouvez-vous retrouver F1 24 ? Le nouveau simulateur de course de Codemasters sera présent sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Les nouvelles consoles ne seront donc pas les seules à accueillir le jeu au sein de leur catalogue.

Sur quelles plateformes pouvez-vous retrouver F1 24 ? Le nouveau simulateur de course de Codemasters sera présent sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Les nouvelles consoles ne seront donc pas les seules à accueillir le jeu au sein de leur catalogue.

Ce que nous savons, c'est que le simulateur de course sera basé sur le championnat du monde de Formule 1 de la FIA de 2024 et comprendra donc tous les pilotes, équipes et Grands Prix de la saison en cours.

Ce que nous savons, c'est que le simulateur de course sera basé sur le championnat du monde de Formule 1 de la FIA de 2024 et comprendra donc tous les pilotes, équipes et Grands Prix de la saison en cours.

Ce que nous savons, c'est que le simulateur de course sera basé sur le championnat du monde de Formule 1 de la FIA de 2024 et comprendra donc tous les pilotes, équipes et Grands Prix de la saison en cours.