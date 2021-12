Calendrier F1 2022 : toutes les dates en un clin d’œil

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Pour la troisième course de la saison, les pilotes retrouveront enfin l’Australie. Le Grand Prix d’Australie 2022 aura lieu le 10 avril, après un court répit pour les pilotes dû à l’annulation de la traditionnelle course sur le circuit d’Albert Park la saison dernière.

Pour la troisième course de la saison, les pilotes retrouveront enfin l’Australie. Le Grand Prix d’Australie 2022 aura lieu le 10 avril, après un court répit pour les pilotes dû à l’annulation de la traditionnelle course sur le circuit d’Albert Park la saison dernière.

Pour la troisième course de la saison, les pilotes retrouveront enfin l’Australie. Le Grand Prix d’Australie 2022 aura lieu le 10 avril, après un court répit pour les pilotes dû à l’annulation de la traditionnelle course sur le circuit d’Albert Park la saison dernière.

C'est pour la quatrième course de la saison 2022 que les pilotes prendront la route de l’Europe. Et plus précisément du Grand Prix d’Émilie-Romagne, sur le légendaire circuit d’Imola. Verstappen pourra-t-il réitérer

19 virages serrés attendent les pilotes sur une distance de 5,41 km. Trois longues lignes droites offrent suffisamment d’espace pour les dépassements, et les accélérations à plus de 320 km/h. Du moins si tout se passe comme prévu. À l’heure actuelle,

La saison de F1 2022 ne pourra évidemment pas passer à côté de LA course culte par excellence, sur l’étroit circuit de Monte-Carlo. C’est le 29 mai prochain que les pilotes serpenteront à travers les légendaires virages du Casino, du Mirabeau ou encore du Loews, le virage le plus lent du championnat.

La saison de F1 2022 ne pourra évidemment pas passer à côté de LA course culte par excellence, sur l’étroit circuit de Monte-Carlo. C’est le 29 mai prochain que les pilotes serpenteront à travers les légendaires virages du Casino, du Mirabeau ou encore du Loews, le virage le plus lent du championnat.

La saison de F1 2022 ne pourra évidemment pas passer à côté de LA course culte par excellence, sur l’étroit circuit de Monte-Carlo. C’est le 29 mai prochain que les pilotes serpenteront à travers les légendaires virages du Casino, du Mirabeau ou encore du Loews, le virage le plus lent du championnat.

Monaco est la course la plus légendaire de la saison.