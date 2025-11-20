Le calendrier de la saison de Formule 1 2026 a été annoncé !

Alors que nous ne sommes qu’à la moitié de la saison 2025 et que les McLaren sont bien parties pour chiper le titre de champion du monde à Max Verstappen, le calendrier de la prochaine saison a déjà été dévoilé par la FIA. Pour 2026, 24 Grands Prix sont toujours prévus, comme pour cette année, mais de nombreux changements sont à venir.
01
Suppression du GP d’Imola au profit de celui de Madrid
L’annonce la plus marquante concerne l’arrivée d’une deuxième manche en Espagne. En plus de l’habituel Grand Prix de Barcelone programmé le 14 juin, les fans découvriront le tout nouveau circuit urbain de Madrid, qui accueillera les monoplaces le 13 septembre. Ce tracé moderne, situé près du parc des expositions IFEMA et de l’aéroport de Barajas, proposera une combinaison unique de secteurs rapides et techniques sur 5,47 km.
Ce renforcement du calendrier espagnol se fait toutefois au détriment du GP d’Emilie-Romagne à Imola, en Italie, qui disparaît du programme après plusieurs saisons marquées par son retour en 2020. Une décision motivée par des considérations logistiques et environnementales, la F1 poursuivant son objectif de réduction de l’empreinte carbone.
02
Les ajustements du calendrier
Autre modification d’importance : le Grand Prix du Canada, historiquement disputé en juin, est avancé au 24 mai. Il précédera immédiatement le GP de Miami afin d’optimiser les déplacements des écuries sur le continent américain. Le Grand Prix de Monaco, quant à lui, est fixé au 7 juin et son avenir est sécurisé jusqu'en 2031, grâce à un nouvel accord pluriannuel.
Zandvoort accueillera pour la dernière fois le Grand Prix des Pays-Bas le 23 août, dans un format sprint, avant d’être potentiellement retiré du calendrier dès 2027.
03
Voici le calendrier complet de la saison de Formule 1 2026 :
- 6-8 mars : Grand Prix d'Australie (Melbourne)
- 13-15 mars : Grand Prix de Chine (Shanghai)
- 27-29 mars : Grand Prix du Japon (Suzuka)
- 10-12 avril : Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)
- 17-19 avril : Grand Prix d'Arabie saoudite (Jeddah)
- 1er-3 mai : Grand Prix de Miami
- 22-24 mai : Grand Prix du Canada (Montréal)
- 5-7 juin : Grand Prix de Monaco
- 12-14 juin : Grand Prix de Catalogne (Barcelone)
- 26-28 juin : Grand Prix d'Autriche (Spielberg)
- 3-5 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)
- 17-19 juillet : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)
- 24-26 juillet : Grand Prix de Hongrie (Budapest)
- 21-23 août : Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)
- 4-6 septembre : Grand Prix d'Italie (Monza)
- 11-13 septembre : Grand Prix d'Espagne (Madrid)
- 25-27 septembre : Grand Prix d'Azerbaïdjan (Bakou)
- 9-11 octobre : Grand Prix de Singapour
- 23-25 octobre : Grand Prix des Etats-Unis (Austin)
- 30 octobre-1er novembre : Grand Prix du Mexique (Mexico)
- 6-8 novembre : Grand Prix du Brésil (Sao Paulo)
- 19-21 novembre : Grand Prix de Las Vegas
- 27-29 novembre : Grand Prix du Qatar (Lusail)
- 4-6 décembre : Grand Prix d'Abou Dhabi (Yas Marina)
04
Changement de réglementation
La saison 2026 de Formule 1 marquera aussi une évolution technique majeure. Les monoplaces seront plus légères, plus compactes et bénéficieront d’une aérodynamique active inédite, remplaçant le traditionnel DRS. Les voitures disposeront de deux modes distincts d'appui ("Z" pour les virages et "X" pour la vitesse de pointe), avec l’objectif de faciliter les dépassements et de rendre les courses plus spectaculaires. Côté motorisation, l’hybride prendra une place centrale avec une puissance électrique doublée et des carburants 100 % durables, tandis que l’élément complexe du MGU-H disparaîtra pour simplifier les blocs propulseurs. La réduction de l'effet de sol vise à améliorer la sécurité et limiter les phénomènes de marsouinage, tout en favorisant une meilleure maniabilité, notamment sur les circuits urbains.
05
Nouvelles écuries
Nouvelles saisons, nouvelles écuries ! Cadillac fera son entrée en tant que constructeur à part entière, devenant la onzième équipe officielle, avec l'ambition de développer son propre moteur à l'horizon 2028.
Audi annonce aussi son arrivée à partir de 2026 et transformera l'écurie Sauber en véritable team usine sous ses couleurs, avec un moteur développé en interne.
Que vous soyez fan de Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar ou Liam Lawson, vous êtes attendu de pied ferme.