F1 vs MotoGP : les différences sur un même circuit

, ce n'est pas du tout la même chose... Et c'est encore plus flagrant quand on prend comme points de repère les circuits qui ont la chance d'accueillir les deux disciplines, comme

On l'a vu, sur la vitesse de pointe, il arrive qu'une moto mette une F1 dans le vent. Seulement, comme nous l'évoquions plus haut également, le temps au tour est largement à l'avantage des monoplaces. Pourquoi ? En termes de vitesse moyenne, une moto ne fait pas le poids. Sur le circuit de Spielberg, elle est d'environ 180 km/h pour une MotoGP, contre 240 pour une F1.

On ne gagne pas une course dans les lignes droites, mais dans les virages, comme dirait l’autre. C’est là que les F1 se détachent des MotoGP sur les mêmes tracés. Prenons Silverstone, par exemple. Le circuit, qui accueille les deux disciplines, compte pas moins de 18 virages.

