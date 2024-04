Mais que portent les pilotes de F1 ?

Matériaux innovants, sécurité optimale, haute-technologie : parce qu’on ne pilote pas les voitures les plus sophistiquées du monde avec un pyjama en coton et un casque de vélo, on a décidé de passer en revue tout l’

roulent pour un certain nombre de choses, mais sûrement pas pour prendre feu. Or, ces messieurs embarquent chaque week-end dans des bolides susceptibles de s’enflammer à la moindre occasion.

La gloire, les frissons, le plaisir, l’argent : les pilotes de F1 roulent pour un certain nombre de choses, mais sûrement pas pour prendre feu. Or, ces messieurs embarquent chaque week-end dans des bolides susceptibles de s’enflammer à la moindre occasion. Romain Grosjean , pris au piège dans sa monoplace embrasée lors du Grand Prix de Bahreïn 2020 le sait mieux que quiconque.

ont donc logiquement fait de la résistance à la chaleur leur préoccupation principale. Qu’il s’agisse du nomex ou de l’hocotex, tous utilisent des tissus ultra-techniques conçus pour faire rempart aux flammes et protéger la peau du pilote le plus longtemps possible.

sont fabriquées sur-mesure pour chaque pilote. L'idée ? Améliorer leurs performances en matière de sécurité grâce à des coupes parfaitement ajustées, mais aussi offrir plus de confort. Le tissu est ainsi coupé de l'avant vers l'arrière pour épouser le corps replié des pilotes, et des coutures à plat - entre autres choses comme des petits panneaux spécifiques - sont privilégiées pour éviter les coupures lorsque le pilote est sanglé à son siège.

Vendues entre 3 et 4000 euros, ces combinaisons sont fabriquées sur-mesure pour chaque pilote. L'idée ? Améliorer leurs performances en matière de sécurité grâce à des coupes parfaitement ajustées, mais aussi offrir plus de confort. Le tissu est ainsi coupé de l'avant vers l'arrière pour épouser le corps replié des pilotes, et des coutures à plat - entre autres choses comme des petits panneaux spécifiques - sont privilégiées pour éviter les coupures lorsque le pilote est sanglé à son siège.

ne sont pas nus sous leurs tenues de travail, des sous-pulls et des caleçons (très) longs et ignifugés sont également conçus pour empêcher la chaleur de ravager des zones particulièrement sensibles.

Et parce que comme on vous le disait dans notre introduction, les pilotes de

sont de rigueur. Composés de multiples couches de carbone, d’aramide, de kevlar ou encore de nomex (la fameuse fibre ignifuge également utilisée pour les combinaisons), ils sont conçus pour résister à différentes formes d’écrasement, de pression, d’impact et de chaleur. Ce sont les casques les plus sûrs au monde » expliquait récemment Laurent Mekies, patron du département sécurité de la FIA, qui a également imposé de nouvelles normes aux écuries cette saison. Parmi elles : une protection balistique accrue (oui, le champ lexical de la sécurité automobile est le même que celui de la guerre), des coques capables d’encaisser une chute de 5 mètres d’un objet de 10kg, et une ouverture de visière réduite de 10mm pour empêcher le moindre débris des faire des ravages irréparables.

Aujourd’hui, les casques ultra-renforcés sont de rigueur. Composés de multiples couches de carbone, d’aramide, de kevlar ou encore de nomex (la fameuse fibre ignifuge également utilisée pour les combinaisons), ils sont conçus pour résister à différentes formes d’écrasement, de pression, d’impact et de chaleur. Ce sont les casques les plus sûrs au monde » expliquait récemment Laurent Mekies, patron du département sécurité de la FIA, qui a également imposé de nouvelles normes aux écuries cette saison. Parmi elles : une protection balistique accrue (oui, le champ lexical de la sécurité automobile est le même que celui de la guerre), des coques capables d’encaisser une chute de 5 mètres d’un objet de 10kg, et une ouverture de visière réduite de 10mm pour empêcher le moindre débris des faire des ravages irréparables.

courir avec un dessin de son ex et de son chien, ou

affiche ainsi deux bandes façon moustache en hommage à celles qui ornaient celui de son père Jos. Et on a déjà

Mais parce qu’il n’y a pas que la sécurité dans la vie, ces petits bijoux toujours plus aérodynamiques permettent aussi aux pilotes de communiquer avec leur team, de boire du thé (la voiture réchauffant les boissons isotoniques au fil de la course) et même de faire passer des messages personnels. Le casque de

Par ailleurs, deux petites choses sont directement liées au casque : le système HANS, qui maintient la tête et le cou en cas de choc, et la balaclava. Qui n’est pas, contrairement à ce que son nom suggère, une pâtisserie orientale, mais une cagoule ignifugée.

Par ailleurs, deux petites choses sont directement liées au casque : le système HANS, qui maintient la tête et le cou en cas de choc, et la balaclava. Qui n’est pas, contrairement à ce que son nom suggère, une pâtisserie orientale, mais une cagoule ignifugée.

