F1, rallycross, drift et Pro4, qui va le plus vite ?

Les voitures les plus rapides du monde qui s’affrontent dans une grande ligne droite, c’est vu et revu. Dans cette vidéo, Red Bull est allé plus loin, en s’appuyant sur les spécificités de chacun des bolides, leur permettant de s’appuyer sur leurs points forts, les mettant ainsi sur un pied d’égalité.

Que se passerait-il si les véhicules les plus rapides au monde étaient alignés sur un circuit personnalisé, mêlant des sections sur route et hors route dans un parcours hybride qui donnerait à chaque voiture une chance de briller sur un pied d'égalité ? C'est l’objectif de cette vidéo. Red Bull a construit un circuit à côté de Houston, au Texas, avec des lignes spécialement conçues pour quatre véhicules incroyables issus du monde de la Formule 1, des courses tout-terrain, du rallycross et de la compétition de drift.

Au volant de chacun de ces véhicules d’exception se trouvait un pilote du même acabit. La voiture de Formule 1 RB7 (titrée en 2011 dans les mains de Sebastian Vettel), était pilotée par Patrick Friesacher, un vétéran en Grand Prix. Andrew Carlson est arrivé avec son camion tout-terrain Pro4 conçu pour dominer les courses sur courtes distances. Du côté du rallycross, on retrouvait Scott Speed et sa Subaru. Enfin, le dernier pilote sur la grille de départ était Mad Mike Whiddett, spécialiste de drift, avec sa toute nouvelle hypercar de MacLaren.

Chacun de ces véhicules est réglé de manière optimale pour obtenir des performances maximales dans un contexte qui lui est propre. La voiture de Formule 1 est peut-être la plus à l'aise sur ce circuit, avec sa remarquable capacité à maintenir des vitesses élevées dans les virages. Une voiture de F1 roulant à pleine vitesse peut générer trois à quatre fois son poids en G. Cela équivaut à un rhinocéros assis sur la voiture, la poussant vers le bas et la collant à la piste.

Et si la voiture de rallycross est capable de suivre le rythme dans les sections hors route, la boue et la terre sont vraiment le domaine de prédilection du camion Pro4. Il est doté d'une suspension conçue pour dévorer les pistes de terre courtes et accidentées, avec un débattement pouvant aller jusqu'à 50 centimètres (une différence gigantesque par rapport au débattement de 2 à 5 centimètres autorisé par la suspension de la RB7).

