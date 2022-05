Les records les plus fous en Formule 1

de l’histoire. Deux semaines plus tard, il devient le plus jeune pilote à prendre des points dans un

) est le plus jeune pilote sur la grille mais aussi - et surtout - le plus jeune pilote de

, qui reste à ce jour, et certainement pour longtemps encore, le plus vieux pilote à avoir pris le départ d’un Grand Prix. C'était en 1955, à Monaco, où le pilote monégasque s'est positionné sur la grille à 55 ans, 9 mois et 19 jours. Pour rappel, l'âge de la retraite en France est fixé à 62 ans.

Ce record revient à Louis Chiron , qui reste à ce jour, et certainement pour longtemps encore, le plus vieux pilote à avoir pris le départ d’un Grand Prix. C'était en 1955, à Monaco, où le pilote monégasque s'est positionné sur la grille à 55 ans, 9 mois et 19 jours. Pour rappel, l'âge de la retraite en France est fixé à 62 ans.

Ce record revient à Louis Chiron , qui reste à ce jour, et certainement pour longtemps encore, le plus vieux pilote à avoir pris le départ d’un Grand Prix. C'était en 1955, à Monaco, où le pilote monégasque s'est positionné sur la grille à 55 ans, 9 mois et 19 jours. Pour rappel, l'âge de la retraite en France est fixé à 62 ans.