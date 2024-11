Découvrez les changements de règlement à venir en F1 pour 2025 et 2026

En 2025, la F1 célèbrera son 75e anniversaire. Cette saison sera aussi la dernière à mettre au premier plan les voitures introduites après les changements de règlement de 2022. Si en 2026, la Formule 1 et les grilles de départs risquent de changer drastiquement avec des modifications radicales, la saison prochaine ne sera pas avare en modifications. Pour tout comprendre au futur parcours de Max Verstappen, Yuki Tsunoda et les autres, voici les règles à garder en tête en 2025.

Yuki Tsunoda in action at the Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 Pas de point pour le meilleur tour

Depuis son introduction en 2019, le point bonus octroyé au pilote ayant réalisé le meilleur tour a été un atout de poids pour Red Bull Racing. C’est bien simple, aucun pilote n’en a plus profité que Max Verstappen. Au total, il en a comptabilisé 29 sur la période. Côté constructeur, Red Bull Racing en a amassé 39.

La règle sera supprimée pour 2025, et Sergio Pérez est l'un des rares pilotes à regretter sa disparition, car elle ajoutait un élément compétitif supplémentaire aux Grands Prix : « Il y a eu des courses, surtout quand le championnat était très serré entre les équipes et les pilotes, où cela pouvait vraiment faire la différence. Nous parlons de 24 points par saison », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas pourquoi cela change, mais pour moi, c'était plutôt une bonne chose ».

Malgré tout, le point du tour le plus rapide ne s'est jamais avéré décisif dans la course au titre et, comme seuls les pilotes terminant dans le top 10 pouvaient l’obtenir, il a rarement profité aux équipes situées en bas de la grille.

Young drivers like Liam Lawson will shake up the grid © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Plus d'opportunités pour les jeunes pilotes

À partir de 2025, les équipes seront obligées de donner à un jeune pilote la possibilité de participer aux essais libres. Cela permettra à la Red Bull Junior Team de continuer à former des pilotes qui rejoindront la grille de départ de la F1 à l'avenir. La grille actuelle regorge de talents passés par la Red Bull Junior Team entre Max Verstappen, Yuki Tsunoda, et désormais Liam Lawson. Dans les paddocks, parmi les anciens, il y a Carlos Sainz et Pierre Gasly, qui sera d’ailleurs rejoint chez Alpine par Jack Doohan, un autre ancien pilote du Red Bull Junior Team qui arrive parmi l'élite.

Après plusieurs années sans changement de pilotes, la saison 2025 verra de nombreux jeunes talents accéder à la F1, notamment Kimi Antonelli, Ollie Bearman et Gabriel Bortoletto. Isack Hadjar fera-t-il lui aussi partie de ce contingent ? Réponse en fin de saison. Quoiqu’il en soit, grâce à ce nouveau règlement, on peut s’attendre à en voir d’autres débarquer dans les prochaines années.

03 Un nouveau moteur pour 2026

Dans les gradins, tous les regards sont tournés vers la course au titre de 2024 et 2025, mais en coulisses, les équipes consacrent des ressources considérables à la préparation de la saison 2026. Le changement le plus important est le passage à de nouveaux moteurs qui seront alimentés par des carburants 100 % durables, et dont la moitié de la puissance proviendra de systèmes de récupération d’énergie qui utilisent la cinétique, comme le freinage, pour générer de l’électricité.

Yuki Tsunoda met la VCARB 01 à l'épreuve © Getty Images/Red Bull Content Pool La Oracle Red Bull Racing RB20 lors des essais © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App RB F1 Team relèveront le défi en fabriquant leurs propres moteurs pour la première fois en 20 ans. Red Bull Ford Powertrains conçoit et affine actuellement les moteurs qui propulseront ces équipes dans une nouvelle ère de la F1. Le mois dernier, la FIA a annoncé que la saison 2026 débuterait par trois essais de trois jours pour les nouveaux moteurs afin d'aider les équipes à se familiariser avec la nouvelle technologie.

Team leaders Christian Horner, Pierre Waché and Laurent Mekies © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Les nouvelles F1 prennent forme

Les équipes doivent également préparer les nouveaux châssis RB21 et VCARB02 pour 2026. Ceux-ci sont conçus pour être plus légers et plus agiles, avec des technologies intelligentes pour des courses encore plus disputées. L'aérodynamique active permettra aux pilotes de profiter d’ailerons dits mobiles (qui remplaceront le DRS). Ils pourront passer du mode standard au mode X pour gagner en vitesse dans les lignes droites. Lorsqu'ils seront à moins d'une seconde de la voiture de devant, une augmentation de la puissance de la batterie facilitera le dépassement. Les voitures seront également plus résistantes que jamais afin d'améliorer la sécurité des pilotes.

05

Les règles sont complexes et précises, mais elles donnent lieu à des approches très différentes de la part des équipes dans la conception de leurs voitures. Il ne s'agit pas seulement de divertissement, mais aussi de développer des véhicules, des moteurs, des pneus et des carburants de nouvelle génération, tout en veillant à ce qu'ils soient durables, fiables et réutilisables. Un autre objectif est de développer le sport et de le rendre encore plus compétitif, il est donc essentiel de maintenir des coûts relativement peu élevés.

Dans cette optique, les règles limitent non seulement le nombre de nouveaux moteurs, pneus et composants à la disposition des équipes, mais aussi les ressources qu'elles peuvent consacrer à leur développement : tout est question d'efficacité.

Max Verstappen on the charge at Zandvoort © Getty Images/Red Bull Content Pool

06 Les courses sprint toujours là

Les courses sprint sont de retour avec six nouvelles manches en 2025. Le Brésil est le seul pays à continuer de figurer au calendrier des courses sprint, alors que le Grand Prix de Belgique revient après son absence en 2024. Le format reste inchangé avec des essais libres le vendredi, suivis d'une séance de qualification pour la course sprint dans l'après-midi. Le lendemain, la course commence, suivie des qualifications pour la course principale, et le Grand Prix a lieu le dimanche.

Les six courses sprint de 2025 se dérouleront à Shanghai, Miami, Spa-Francorchamps, au Circuit des Amériques, à Interlagos et Lusail.

Red Bull Racing lead the way into 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Avant de voir tous ces changements en action, rendez-vous le 24 novembre pour cette fin de saison avec le Grand Prix de Las Vegas, et, peut-être, un quatrième titre d'affilée pour Max Verstappen.