Le guide ultime du circuit de Formule 1 pour le Grand Prix de Zandvoort.

Après une pause de 36 ans, le circuit néerlandais est enfin revenu dans le calendrier de la Formule 1 en 2021 pour assurer la fête ultime lors du Grand Prix des Pays-Bas . Bien que la piste de Zandvoort ait été passablement modifiée à l'époque pour pousser les voitures et les pilotes les plus rapides jusqu'à la limite, elle apporte un certain charme nostalgique qui rend le circuit si célèbre et populaire.

01 Un peu d'histoire

Comme son homologue britannique Silverstone, Zandvoort est issu d'une époque d'après-guerre pleine d'enthousiasme pour tout ce qui touche au sport automobile. Les deux pistes ont été inaugurées la même année, en 1948. Entre 1952 et 1985, 30 Grand Prix ont eu lieu à Zandvoort, ce qui en fait l'un des circuits les plus fréquentés de l'histoire du sport. Durant cette période, la Formule 1 ne s'est pas arrêtée aux Pays-Bas que quatre fois, en 1954, 1956, 1957 et 1972.

La liste des vainqueurs sur le circuit se lit comme une liste des noms les plus remarquables du sport automobile à quatre roues : l'Italien Alberto Ascari a été le premier pilote de Formule 1 à monter sur la plus haute marche du podium en 1952. Des champions du monde comme Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda, James Hunt, Nelson Piquet et Alain Prost ont suivi ses traces dans les années qui ont suivi. Clark est d'ailleurs le pilote le plus titré de l'histoire du GP néerlandais avec pas moins de quatre victoires.

James Hunt - Victoire à Zandvoort 1975 © Getty Images Verstappen célèbre sa victoire à Zandvoort en 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Puis, en 2021, ce fut le retour au calendrier de la Formule 1. Le drapeau à damier a accueilli en premier le héros national néerlandais Max Verstappen , qui a immédiatement réitéré son triomphe en 2022.

1 min Max Reveals His Special Dutch Grand Prix Helmet Once again, Max will drive with a special edition helmet during the 2023 Dutch Grand Prix.

02 Pourquoi Zandvoort est-elle si spéciale ?

Zandvoort n'est pas situé sur un aérodrome comme tant d'anciens circuits de cette époque. Au lieu de cela, le circuit a été placé dans les dunes de sable de Zandvoort comme un mélange entre une piste de course permanente et une route publique. Bien qu'il ait beaucoup changé au fil des ans, la Formule 1 elle-même se modernisant constamment, des adjectifs comme "assez fou" et "old-school" pour décrire les sensations de conduite sur le circuit sont encore une constante parmi les pilotes aujourd'hui.

03 Le Zandvoort moderne

2 min Voilà à quoi ressemble le nouveau circuit de Zandvoort Le circuit hollandais de Zandvoort a été revu et corrigé, mais qu'en pense Max Verstappen ?

La configuration du circuit de Zandvoort, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été créée au début de ce millénaire. Dans sa première moitié, la piste moderne contient tous les anciens virages de l'original de 1948. En revanche, la deuxième moitié du parcours, mise en œuvre en 1999, a été fortement modifiée et se tourne maintenant vers l'intérieur. Seul le dernier virage, qui débouche sur la ligne droite de départ/arrivée, est également conforme à l'original.

Le circuit de Zandvoort sous son aspect de 2023 © Dutch GP

04 Statistiques de la course

Longueur de la piste : 4,259 kilomètres

Nombre de virages : 14

Nombre de tours : 72

Zones DRS : 2

Meilleur tour : 1:08,885 de Max Verstappen lors des qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas 2021.

05 Les virages les plus célèbres de Zandvoort

Tarzan

Tarzan est le premier virage de Zandvoort. La raison pour laquelle il est appelé ainsi reste un mystère sur lequel le public spécule furieusement. Comme beaucoup de virages dans l'histoire de la Formule 1, le virage Tarzan doit sa célébrité à sa difficulté. Il est unique car il s'étend largement vers l'extérieur, ce qui permet des manœuvres de dépassement. Zandvoort n'est pas connu pour être le théâtre de nombreux dépassements, donc Tarzan est le meilleur endroit pour cela.

Gerlach

Après l'épingle à cheveux, les coureurs rencontrent un virage à gauche qui mène ensuite à un virage à droite plus prononcé appelé Gerlach. Derrière ce nom se cache une triste histoire : il a été nommé d'après le coureur Wim Gerlach, qui a perdu la vie lors d'un crash dans une course de voitures de sport en 1957. Le virage Gerlach existe encore aujourd'hui et rappelle constamment aux pilotes les dangers de leur sport.

Il faut du nerf pour surmonter les dénivelés de Zandvoort © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Hugenholtz

Alors que certains fans critiquent les circuits récents pour leur aspect trop stérile avec leurs zones de run-off massives et leurs longues lignes droites, il n'y a pas de virage aussi unique que Hugenholtz. Il porte le nom de John Hugenholtz, l'ancien directeur du circuit, célèbre pour sa conception du circuit de Suzuka (Japon). Lors du retour de la Formule 1, les concepteurs ont légèrement modifié le virage pour permettre à deux voitures de quitter le virage côte à côte à la même vitesse.

"Le virage est exceptionnel", a déclaré Verstappen après son premier test dans une voiture de Formule 1 en 2020. "Je ne m'y attendais pas à ce point, mais le virage est vraiment cool à conduire".

Hunzerug

Ce traitement de la Hugenholtz a fait en sorte, par la suite, que l'entrée de la Hunzerug change aussi durablement. Les coureurs roulent roue contre roue le long de la courte ligne droite qui passe par une colline et des boucles rapides.

Max Verstappen déchire le Hunzerug © Getty Images/Red Bull Content Pool

Rob Slotemaker

Ces boucles contiennent les Rob Slotemaker et même si le combo droite-gauche-droite semble doux sur le papier, ils sont loin d'être une chose agréable dans une voiture légère comme une plume qui roule à vitesse maximale. Le fait que cette partie du parcours porte à nouveau le nom d'un coureur décédé est un avertissement suffisant ; il faut un respect sérieux.

Scheivlak

Ensuite, les pilotes doivent appuyer sur les freins pour entrer dans le virage serré à droite Scheivlak, un virage qui demande beaucoup de nerfs. Comme la piste est légèrement en pente, il s'agit d'un virage aveugle, mais en même temps, il est suffisamment ouvert pour prendre de la vitesse dans une voiture de Formule 1. Avec le gravier au bord des limites de la piste, toute erreur est sévèrement punie.

Le Scheivlak est un virage très difficile, presque sans visibilité © Getty Images/Red Bull Content Pool

Masters

Une courte ligne droite permet aux pilotes de souffler un peu avant d'aborder le virage à droite Masters, qui est difficile mais rapide. Après l'apex, la piste serpente vers la droite avant que le prochain grand défi n'attende les pilotes...

Les virages Bend 9 et CM.COM Bocht.

Ce défi est qu'ils doivent encore une fois laisser tomber l'ancre pour effectuer un virage serré vers la droite, autrefois appelé le virage Renault, avant d'arriver à l'épingle à cheveux sous la forme du virage CM.COM Bocht. Bien qu'il n'y ait pas de signification historique ici, cela ne signifie pas que les pilotes n'ont pas besoin de se concentrer pour bien passer. S'ensuit à nouveau une longue ligne droite légèrement sinueuse.

Chicane Hans Ernst

Cette section devient vraiment technique, car c'est la partie la plus lente et la plus étroite du circuit. Les pilotes doivent appuyer fortement sur les freins pour attraper un virage serré de 45° à droite, qui débouche immédiatement sur un virage complet de 180° à gauche. Grâce à la modernisation, les voitures passent ici de manière plus fluide, ce qui permet aux pilotes d'accélérer plus rapidement.

La dernière ligne droite © Getty Images/Red Bull Content Pool

Bend 13 (anciennement appelé "Kumho").

Après une autre courte ligne droite, tu arrives à l'avant-dernier virage, appelé à l'origine Kumho. Bien qu'il semble relativement étroit de l'extérieur, les voitures de Formule 1 y passent facilement.

Arie Luyendyk

Mais c'est le virage final qui est la véritable star du spectacle ; il porte le nom d'Arie Luyendyk, le coureur néerlandais et double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Il a lui aussi été modernisé et, avec son violent banking, il procure une expérience comme aucune autre en Formule 1 moderne. La pente est de 32% et est deux fois plus raide que les virages d'Indianapolis.