Fabian Bösch et la genèse du projet fou "Hill Size"

Il ne va quand même pas... oh... si... il l'a fait! Le suisse Fabian Bösch a défié la gravité et effectué un Double Frontflip sur le tremplin de saut à ski d'Engelberg.

Il ne va quand même pas... oh... si... il l'a fait! Le suisse Fabian Bösch a défié la gravité et effectué un Double Frontflip sur le tremplin de saut à ski d'Engelberg.

L'origine du projet

Sauf qu’entre-temps, les concours s’enchaînent, les bons résultats aussi pour l’Obwaldien, qui décroche notamment 4 médailles aux X Games. « Avec les aléas du Covid-19, j’ai eu un petit peu plus de temps cet hiver et ça nous a permis de mettre en place ce saut, explique Fabian Bösch. Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose. » Mission accomplie donc désormais pour le champion du monde en titre de Big Air.

Sauf qu’entre-temps, les concours s’enchaînent, les bons résultats aussi pour l’Obwaldien, qui décroche notamment 4 médailles aux X Games. « Avec les aléas du Covid-19, j’ai eu un petit peu plus de temps cet hiver et ça nous a permis de mettre en place ce saut, explique Fabian Bösch. Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose. » Mission accomplie donc désormais pour le champion du monde en titre de Big Air.

Sauf qu’entre-temps, les concours s’enchaînent, les bons résultats aussi pour l’Obwaldien, qui décroche notamment 4 médailles aux X Games. « Avec les aléas du Covid-19, j’ai eu un petit peu plus de temps cet hiver et ça nous a permis de mettre en place ce saut, explique Fabian Bösch. Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose. » Mission accomplie donc désormais pour le champion du monde en titre de Big Air.

Les préparatifs du saut

Tout n’a pas été simple pour autant sur le Grosstitlisschanze. « C’est un tremplin de 140 mètres, bien plus grand que celui d’Einsiedeln, rappelle le freeskieur volant. Heureusement, tout s’est bien déroulé. Il faut dire qu’on a tout mis en place et tout calculé pour rendre le saut le moins dangereux possible. Il s’agissait aussi de ne pas se blesser avant les grands rendez-vous de la saison à venir. » Deux jours de préparation ont été nécessaires pour tout installer.

Tout n’a pas été simple pour autant sur le Grosstitlisschanze. « C’est un tremplin de 140 mètres, bien plus grand que celui d’Einsiedeln, rappelle le freeskieur volant. Heureusement, tout s’est bien déroulé. Il faut dire qu’on a tout mis en place et tout calculé pour rendre le saut le moins dangereux possible. Il s’agissait aussi de ne pas se blesser avant les grands rendez-vous de la saison à venir. » Deux jours de préparation ont été nécessaires pour tout installer.

Tout n’a pas été simple pour autant sur le Grosstitlisschanze. « C’est un tremplin de 140 mètres, bien plus grand que celui d’Einsiedeln, rappelle le freeskieur volant. Heureusement, tout s’est bien déroulé. Il faut dire qu’on a tout mis en place et tout calculé pour rendre le saut le moins dangereux possible. Il s’agissait aussi de ne pas se blesser avant les grands rendez-vous de la saison à venir. » Deux jours de préparation ont été nécessaires pour tout installer.

Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose.

Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose.

Je viens d’Engelberg et il y a ici le plus grand tremplin du pays, je me suis toujours dit qu’il serait cool de pouvoir faire quelque chose.

Le jour du saut

Quant à « JP » Furrer, il était bien présent, pour soutenir et filmer son ancien protégé au sein de la Swiss Freeski Team. « C’était cool de pouvoir compter sur lui qui m’a longtemps entraîné, assure Fabian Bösch, qui a ressenti une certaine pression au moment de s’élancer. Il m’a fallu deux ou trois tentatives avant d’y arriver et je ne voulais pas décevoir les gens qui étaient là pour m’entourer. »

Quant à « JP » Furrer, il était bien présent, pour soutenir et filmer son ancien protégé au sein de la Swiss Freeski Team. « C’était cool de pouvoir compter sur lui qui m’a longtemps entraîné, assure Fabian Bösch, qui a ressenti une certaine pression au moment de s’élancer. Il m’a fallu deux ou trois tentatives avant d’y arriver et je ne voulais pas décevoir les gens qui étaient là pour m’entourer. »

Quant à « JP » Furrer, il était bien présent, pour soutenir et filmer son ancien protégé au sein de la Swiss Freeski Team. « C’était cool de pouvoir compter sur lui qui m’a longtemps entraîné, assure Fabian Bösch, qui a ressenti une certaine pression au moment de s’élancer. Il m’a fallu deux ou trois tentatives avant d’y arriver et je ne voulais pas décevoir les gens qui étaient là pour m’entourer. »