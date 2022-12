Comment Fabio Wibmer a gamifié la Côte d'Azur

Un sentiment de soulagement, de fierté, de nervosité et d'émotion pure quand nous l'avons bouclé. Et le plus cool là-dedans, c'est que j'ai pu partager tout ça avec mon équipe. Nous étions cinq, et on a passé pas mal de temps ensemble. Ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps à cause de ma blessure. Mais nous sommes bien rodés, et nous avons su montrer que nous pouvions être à la hauteur, même lorsqu'il fait 40 degrés à l'ombre sur la Côte d'Azur.