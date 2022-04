Comment jouer Fade, le nouvel agent de Valorant ?

Tous les joueurs sont impatients de découvrir le nouvel agent de Valorant . Riot Games a su faire monter la pression doucement, à coups de teasers, tout en comptant sur l’aide (si on peut appeler ça ainsi) des leaks de sources extérieures. Le plus gros des informations venant de ces dernières, sachez que cet article sera mis à jour dès la sortie de Fade le 26 avril. En tout cas, il semble que ce vingtième agent sera un véritable banger ! Alors allons-y, et regardons un peu ce qu’il a sous le capot.

Kit de Fade

Histoire : /

Classe : Initiateur

Un kit plutôt prometteur © Riot Games

Abilité de base 1 - Rôdeur : Envoyez une créature qui détecte et chasse directement les ennemis ou détecte leur piste. Elle peut être lancée en ligne droite (clic simple) ou contrôlée pendant un certain laps de temps (clic prolongé) jusqu'à ce qu'il trouve la piste d’un ennemi. Une fois que la créature a trouvé une proie, elle la poursuit toute seule. Au contact de cette dernière, une minuterie de 0,5 seconde s’active après laquelle la cible touchée est aveuglée.

Coût : / - 2 charges

Abilité de base 2 - Saisie : Équipez et tirez une orbe qui restera en l'air pendant un maximum de 1,5 seconde, puis s'écrasera au sol. Lorsqu’elle touche le sol, son rayon s’étend sur 7 mètres et attire les ennemis touchés en son centre pendant 5 secondes, alors qu’ils subissent des dégâts (75) et sont assourdis. L’orbe peut être réactivée en vol pour tomber au sol plus tôt.

Coût : / - 1 charge

Capacité signature - Repaire : Équipez et tirez une orbe qui restera en l'air pendant un maximum de 1,5 seconde, puis s'écrasera au sol. Lorsqu’elle touche le sol, Équipez et tirez un orbe qui restera en l'air puis touchera le sol. Elle retourne ensuite dans les airs et se transforme en œil qui peut être détruit. Si des ennemis sont vus par l'œil, leurs positions seront révélées et un débuff sera appliqué pendant 12 secondes. L’orbe peut être réactivée en vol pour tomber au sol plus tôt.

Coût : Gratuite - 1 charge

Capacité ultime - Crépuscule : Envoyez une vague de brume noire. Si la brume touche un ennemi, il sera assourdi, empoisonné et repérable.

Coût : 7 points

Analyse de l’agent

Comme vous avez pu le constater, Fade arrive dans le roster de Valorant pour offrir plus de possibilités aux joueurs en termes d’obtention d’informations. Une idée détaillée dans un billet de blog par Josh Gosciki, qui dirige l’équipe dédiée aux personnages :

"Il y a eu beaucoup de conversations au sein de l'équipe en charge des personnages autour des Initiateurs, et plus particulièrement de Sova. Ses outils d'Initiation sont uniques en s’appuyant sur la reconnaissance et la collecte d'informations pour vous donner, à vous et à l'équipe, des outils pour décider de votre prochaine étape."

Une vision qui se matérialise parfaitement avec Fade, le premier agent turc du jeu, qui dispose d’un kit qui s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Par exemple, la capacité Rôdeur est une combinaison d’obtention d'informations et de mise sous pression de l'ennemi. Elle peut retarder une poussée du duelliste adverse d'entrée, mais elle sert surtout à traquer les ennemis et à déloger les défenseurs d'un bon angle de couverture.

Une capacité qui claque ! © Riot Games

Saisie, elle, est une compétence unique qui infligent des debuffs très importants, faisant de sa victime un vulgaire kill gratuit au milieu de la map. Mais, pour revenir à la collecte d’informations, Repaire est la principale capacité qui fera briller Fade. Il s'agit d'une compétence gratuite que vous pouvez utiliser librement pour révéler et suivre les mouvements des ennemis. Mais attention lorsque vous attaquez : elle n'est pas aussi efficace que l'éclair de reconnaissance de Sova en matière de collecte d'informations.

En fait, Repaire est incroyablement utile pour révéler les push ennemis, tout comme Rôdeur. Dès qu'une équipe ennemie passe à l’assaut, vous pouvez obtenir de précieuses informations avec l'œil en plus de pister chacun des membres touchés. Le détail qui tue étant que le débuff associé s’étend sur une durée de… 12 secondes. Ce qui est très conséquent.

L'ulti de Fade est similaire à celle de Skye, mais elle ne permet pas d'identifier la direction d'où viennent les ennemis. Les trois debuffs sont tous décents pour une capacité ultime, mais la durée de l'affaiblissement est ce qui la rend meilleure. Lorsque les ennemis se font piéger à l'intérieur d'un site et tentent d'y jeter un coup d'œil, vous pouvez suivre leur position lorsqu'ils se retirent et repérer l'endroit où ils pourraient se cacher. Cela rend les reprises de site ou les assauts beaucoup plus faciles grâce à cela.

Fade devrait normalement arriver avec la mise à jour de l’Episode 4 de l’Acte 3. Riot Games devrait communiquer davantage dans la semaine à venir, et ainsi nous glisser les quelques informations manquantes. À moins que le nouvel agent s’en empare avant nous…

