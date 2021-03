Fanny Smith et Alex Fiva, prêts à en découdre avec le monstre d'Andermatt

. La Vaudoise se trouve à l'origine de ce projet avec son compatriote Alex Fiva, tout fraîchement couronnée champion du monde de skicross. "C'est un tout nouveau concept, avec notamment deux lignes au choix et différents modules que l'on ne trouve pas en Coupe du monde", sourit le Grison qui a enfilé le costume d'ingénieur pour aider à la confection du tracé. "Cela fait une année que l'ont travaille sur le projet. Nous avons notamment beaucoup parlé des éléments que l'on souhaitait construire selon les updates que l'on pouvait recevoir des autres athlètes." Pour Fanny Smith, ce SuperSkicross est un événement "unique". "Le but est de pouvoir montrer nos qualité sur un parcours de fou que l'on n'a jamais vu jusqu'ici."

Fanny Smith, la plus grande de toutes