Fanny Smith, un renouveau nécessaire

L’année 2022 restera comme celle des grands changements pour Fanny Smith. Alors qu’elle a finalement obtenu gain de cause et obtenu une médaille de bronze à Pékin l’hiver dernier, la skieuse de Villars avait besoin de renouveau, pour se lancer dans un nouveau cycle de quatre ans. Et ce renouveau, elle en profite tant sur le plan humain que matériel.

L’année 2022 restera comme celle des grands changements pour Fanny Smith. Alors qu’elle a finalement obtenu gain de cause et obtenu une médaille de bronze à Pékin l’hiver dernier, la skieuse de Villars avait besoin de renouveau, pour se lancer dans un nouveau cycle de quatre ans. Et ce renouveau, elle en profite tant sur le plan humain que matériel.

L’année 2022 restera comme celle des grands changements pour Fanny Smith. Alors qu’elle a finalement obtenu gain de cause et obtenu une médaille de bronze à Pékin l’hiver dernier, la skieuse de Villars avait besoin de renouveau, pour se lancer dans un nouveau cycle de quatre ans. Et ce renouveau, elle en profite tant sur le plan humain que matériel.

Car oui, l’entourage de Fanny Smith a passablement changé. L’entraîneur en chef de l’équipe de Suisse Ralph Pfäffli a cédé sa place à Enrico Vetsch, pour désormais prendre en charge l’aspect administratif. Le staff helvétique, qui a subi le départ de Mike Schmidt, peut compter sur le nouvel apport des anciens champions que sont Jean-Fred Chapuis et Stefan Thanei. « C’est cool, on a une belle équipe, ça amène de la motivation, se réjouit Fanny Smith. Personnellement, je ressens une belle énergie. »

Car oui, l’entourage de Fanny Smith a passablement changé. L’entraîneur en chef de l’équipe de Suisse Ralph Pfäffli a cédé sa place à Enrico Vetsch, pour désormais prendre en charge l’aspect administratif. Le staff helvétique, qui a subi le départ de Mike Schmidt, peut compter sur le nouvel apport des anciens champions que sont Jean-Fred Chapuis et Stefan Thanei. « C’est cool, on a une belle équipe, ça amène de la motivation, se réjouit Fanny Smith. Personnellement, je ressens une belle énergie. »

Car oui, l’entourage de Fanny Smith a passablement changé. L’entraîneur en chef de l’équipe de Suisse Ralph Pfäffli a cédé sa place à Enrico Vetsch, pour désormais prendre en charge l’aspect administratif. Le staff helvétique, qui a subi le départ de Mike Schmidt, peut compter sur le nouvel apport des anciens champions que sont Jean-Fred Chapuis et Stefan Thanei. « C’est cool, on a une belle équipe, ça amène de la motivation, se réjouit Fanny Smith. Personnellement, je ressens une belle énergie. »

Au-delà de l’aspect humain, la plus grosse nouveauté pour Fanny Smith est probablement qu’elle évolue désormais sur une autre marque de skis. Après avoir toujours glissé sur des lattes Stöckli, la Vaudoise roule pour Völkl. « Je ne cherchais pas spécialement à me prouver quelque chose, mais à trouver une nouvelle motivation, souligne-t-elle. Je travaillais déjà avec le groupe en ce qui concerne mes chaussures Dalbello alors je savais à quoi m’attendre. Ils sont extrêmement motivés, au taquet ! C’est cool de me retrouver au sein de cette équipe. »

Au-delà de l’aspect humain, la plus grosse nouveauté pour Fanny Smith est probablement qu’elle évolue désormais sur une autre marque de skis. Après avoir toujours glissé sur des lattes Stöckli, la Vaudoise roule pour Völkl. « Je ne cherchais pas spécialement à me prouver quelque chose, mais à trouver une nouvelle motivation, souligne-t-elle. Je travaillais déjà avec le groupe en ce qui concerne mes chaussures Dalbello alors je savais à quoi m’attendre. Ils sont extrêmement motivés, au taquet ! C’est cool de me retrouver au sein de cette équipe. »

Au-delà de l’aspect humain, la plus grosse nouveauté pour Fanny Smith est probablement qu’elle évolue désormais sur une autre marque de skis. Après avoir toujours glissé sur des lattes Stöckli, la Vaudoise roule pour Völkl. « Je ne cherchais pas spécialement à me prouver quelque chose, mais à trouver une nouvelle motivation, souligne-t-elle. Je travaillais déjà avec le groupe en ce qui concerne mes chaussures Dalbello alors je savais à quoi m’attendre. Ils sont extrêmement motivés, au taquet ! C’est cool de me retrouver au sein de cette équipe. »