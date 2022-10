Fanny Smith de la neige à la route

aime la vitesse et l’adrénaline, c’est certain. Ce n’est pas donc un hasard si la Vaudoise de 30 ans a choisi de pratiquer le skicross. Alors lorsque la chance de monter dans une voiture de rallye s'est présentée, la skieuse helvétique n’a pas hésité une seconde. «C’est une opportunité que j’ai eue à la dernière minute quand je suis rentrée de mon stage d’entraînement au Chili», se remémore Fanny Smith. «Je me suis organisée rapidement car c’est une chance que tu n’as peut-être qu’une fois dans ta vie.»

Direction Barcelone fin septembre. Dans la cité catalane, Craig Been, pilote du M-Sport Ford World Rally Team qui participe au Championnat du monde WRC, est en test pour préparer ses prochaines compétitions en Espagne et au Japon. Une journée durant, l’Irlandais enchaîne les allers-retours sur une route fermée. Dans le paddock, Fanny Smith, curieuse, discute, questionne et s’émerveille devant le travail réalisé par les mécaniciens pour mettre au point le bolide de course. «C’était impressionnant de voir comment ils bossaient, comment ils arrivaient à développer la voiture au fur et à mesure de la journée.»