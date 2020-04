Les Icons Swaps

contre des Joueurs Jetons, que vous pouvez récupérer en réalisant des objectifs solo ou en ligne (voir ci-dessous). Et qu’il s’agisse des équipes à former ou des challenges proposés, ces derniers sont généralement ardus. Additionnez-ça à FUT Champions, et

. Et, pour être honnête, quand on connaît la pénibilité de la chose, on se dit que le confinement est le bon moment pour s’y attaquer. Pour rappel, les Icon Swaps permettent de récupérer des

Les Objectifs Saisonniers