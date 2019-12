FIFA 20 : Le guide des stars gratuites (ou presque)

Il existe deux façons d'obtenir des joueurs gratuitement en dans le mode carrière de FIFA. La première consiste à signer ceux qui figurent dans la liste des agents libres. Tout simplement. Le problème ? Vous n'y trouverez que des joueurs notés 68 au maximum.

On vous conseille donc la seconde méthode : le recrutement de joueurs dont les contrats expirent le 1er janvier. Il vous faudra seulement signer un pré-contrat (à 6 mois de l'échéance), et vous pourrez ainsi recruter quelques unes des plus grandes stars du jeu. Lesquelles ? Celle-là :

1. Walter Benítez (Gardien, OGC Nice)

Walter Benitez, l'homme que vous allez apprendre à aimer © EA Sports

Si Walter Benítez, 26 ans, n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un cador, il vous garantira des années de service. Ce qui n'est pas le cas des Casillas (38 ans), Viviano (33) et autres Adán (32). Et qui sait si le portier de l'OGC Nice n'atteindra pas leur niveau un jour ? Tout est possible dans le monde merveilleux de la ligue 1.

2. Sergio Ramos (Défenseur central, Real Madrid)

le grand et beau Serge Rameau © EA Sports

Qui ne voudrait pas du beau Serge en défense ? À 33 ans, le capitaine des Meringues n'est peut-être plus tout jeune, mais il reste l'un des meilleurs à son poste. Alors, certes, il faudra sortir un sacré paquet d'oseille pour le débaucher (il gagne actuellement 260k par semaine), mais si vous pouvez vous l'offrir, n'hésitez pas une seconde.

3. Giorgio Chiellini (Défenseur central, Piemonte Calcio)

Giorgio et ses grosses stats © EA Sports

La légende Italienne fait partie de ces stars de la dernière ligne qu'il vous faut absolument choper au mercato d'hiver. Il faut dire que s'il a 34 ans, Georges affiche encore une note globale de 89 et des stats défensives absolument folles. Comptez donc 120 à 195k par semaine pour vous le payer.

4. Toby Alderweireld (Défenseur central, Tottenham)

Toby Alderweireld, surdoué quasi-gratuit © EA Sports

Tout comme Jan Vertonghen, Toby fait partie des Spurs que vous pouvez vous payer le 1er janvier. Et tout comme Jan Vertonghen, il affiche une note globale de 87. D'ailleurs, c'est aussi le cas le Thiago Silva, mais le capitaine du PSG a déjà 34 ans, et on vous conseille donc de miser sur les deux Londoniens.

5. Alex Sandro (Arrière gauche, Piemonte Calcio)

Alex Sandro, l'homme qui mange les lignes (et les ailiers) © EA Sports

Le meilleur latéral gauche de la liste n'est autre que le Brésilien de 28 ans, qui affiche 91 en endurance, 85 en sprint et 84 en réactions. Ce qui justifie, d'ailleurs, un prix assez élevé, puisqu'il vous faudra sortir 135k par semaine pour le faire venir. Mais croyez-nous, ça vaut le coup.

6. Fernandinho (Milieu défensif, Man City)

Fernandinho, le taulier de Manchester Ville © EA Sports

Le taulier de Man City s'appuie sur une grosse ligne de stats (89 en interceptions, 89 en réactions et 87 en marquage) pour sortir du lot et contrôler le milieu. Résultat : le Brésilien vaut 200 à 280k par semaine à partir du 1er janvier. C'est beaucoup, mais c'est mérité.

7. Luka Modrić (Milieu central, Real Madrid)

Luka Modric, l'Highlander des Balkans © EA Sports

Et oui, Luka est dans la liste. À 33, le Croate n'est pas au meilleur de sa forme IRL, mais sur les terrains virtuels, il demeure l'un des meilleurs milieux du jeu. On vous propose donc de foncer. Les négociations ne seront pas faciles, son agent sera dur en affaires, et votre portefeuille risque d'en prendre un coup, mais on parle de Modric, bon sang.

8. Christian Eriksen (Milieu central / offensif, Tottenham)

Christian Eriksen, le joyau du Nord © EA Sports

Le milieu Danois fait partie des rares joueurs de la liste capables de progresser. L'homme des Spurs débute le mode carrière à 27 ans avec une note globale de 88, mais peut rapidement flirter avec les 90 grâce au nouveau système de potentiel dynamique. Quoi qu'il en soit, il reste un tueur, et on vous conseille de foncer. Même si vous devez débourser 300k par semaine.

9. David Silva (Milieu central / offensif, Man City)

David Silva, le maestro © EA Sports

Le deuxième Citizen de la liste peut jouer plus ou moins haut sur le pré avec un talent, en partie grâce à une note de 92 dans trois secteurs clés : le contrôle de balle, les passes courtes et la discipline. Ce qui explique en grande partie son prix de 240 à 370k par semaine.

10. Edinson Cavani (Buteur, PSG)

Edi, buteur capital © EA Sports

Le 9 Parisien est tout simplement le meilleur buteur que vous puissiez recruter au mercato. Grosse présence aérienne, appels assassins, 90 en volée, 88 en finition : l'Uruguayen vieillit, mais il reste quasi-incontournable à son poste et vous coûtera 270k grand maximum en salaire hebdomadaire.

11. Dries Mertens (Attaquant, Napoli)

Dries "Benjamin Button" Mertens © EA Sports

Comme Cavani, le Napolitain est un tueur de 32 ans. Avec 94 en agilité, 93 en accélération et 86 en finition, il est la promesse d'une grosse valise de pions et devrait pouvoir vous rejoindre contre 150 à 250k par semaine. Oui, ce n'est pas le Belge le moins cher du marché, mais il vaut bien une petite incision dans votre PEL.

Et pour finir, voilà une petite liste des free agents à fort potentiel libres dès le premier jour du mercato :

Gardien : R. Cordano (Potentiel = 76)

Arrière droit : E. Saavedra (Potentiel = 71)

Déf. central : A. Mansour (Potentiel = 72)

Déf. central : L. Väisänen (Potentiel = 76)

Arrière gauche : R. Fernández (Potentiel = 74)

Milieu def : J. Pretell (Potentiel = 77)

Milieu def : S. Slavchev (Potentiel = 71)

Milieu droit : R. Vaca (Potentiel = 80)

Milieu offensif : S. Szymański (Potentiel = 84)

Buteur : L. Zahović (Potentiel = 75)