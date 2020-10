FIFA 21 : 10 tips pour progresser rapidement

Que vous vouliez vous la raconter avec vos potes ou gravir les échelons en ligne : voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour monter en niveau sur FIFA 21.

1. Maîtrisez le jockey

L'art subtil du jockey © EA

C'est un fait : FIFA 21 ne met pas l'accent sur la défense. Bien au contraire. Le jeu entier favorise l'attaque et les tempos rapides, au point que les avalanches de buts sont encore plus nombreuses que dans les matchs de Paris en L1.

Mais vous disposez au moins d'une belle arme pour défendre : le jockey, un système de lutte intelligente qui vous permet de maintenir vos adversaires à distance sans vous livrer. Croyez-nous : il vous sauvera souvent la mise.

2. Ne sprintez pas (enfin, pas trop)

Oui, le roi Eric est dans FIFA 21 © EA

Oui, ça parait contre-intuitif, surtout si vous faites partie de la team 100 mètres et passez votre temps à remplacer les joueurs carbonisés par des courses à répétition, devenues quasi-automatiques.

Le problème, c'est que le sprint ne fait pas qu'épuiser vos joueurs. Il les empêche aussi de contrôler le ballon et de frapper correctement, puisque la jauge de puissance monte plus rapidement en pleine course. Bon, après, FIFA favorise évidemment les joueurs rapides et les sprints tranchants, mais soyez judicieux, surtout dans le coeur du jeu.

3. Utilisez le radar

Man City et Liverpool dans FIFA 21 © EA

Le radar au bas de l'écran est une ressource inestimable, mais trop souvent les joueurs ne l'utilisent pas. La plupart d'entre vous jouent à FIFA avec une caméra assez serrée pour vous rapprocher de l'action. Mais dans la vie réelle, les meilleurs joueurs gardent la tête haute, scrutant constamment l'espace et les passes.

Le radar vous donne cette possibilité. Il vous permet de voir quels joueurs sont marqués et quels joueurs a de l'espace. Tout simplement. Vous le savez, mais on vous le rappelle quand même, parce que c'est l'un des outils les plus sous-estimés du jeu.

4. Utilisez le dribble agile et les courses créatives

Petit but pour le grand Milan © EA

Ce sont les deux grosses nouveautés de FIFA 21, et utilisées correctement, elles peuvent vous donner un sérieux avantage tactique. Pour utiliser le dribble agile et gardez un contrôle maximal du ballon avant de vous jeter dans un espace disponible, maintenez RB/R1. C'est simple, et ça marche.

Les courses créatives, quant à elles, sont activés en maintenant LB/L1 et un petit coup de joystick dans la direction souhaitée. Parce que oui, vous n'aurez plus à compter sur l'IA pour faire des appels intelligents, mais pourrez contrôler les courses de vos coéquipiers. Enfin !

5. Variez vos passes

On l'appelle la Flèche © EA

FIFA 20 avait inauguré de nouveaux types de passe, mais les courses créatives de FIFA 21 vont vous permettre de les rendre plus intéressantes encore. Une double pression rapide vous permettra par exemple de faire une petite pichenette à la Thiago Alcantara pour un homme lancé dans un espace choisi.

Par ailleurs, une double pression sur une passe en profondeur vous permettra d'effectuer une transmission rapide et lobée dans le même espace. Une technique vieille comme FIFA, mais qui marche toujours aussi bien.

6. Entrainez-vous aux coups francs

Par-delà le mur... © EA

Le système de coups de pieds arrêtés avait été complètement revu dans FIFA 20, et on vous félicite si vous avez su l'apprivoiser.

Mais, si vous n'avez pas joué à l'édition précédente, n'hésitez pas à passer par l'entraînement pour maîtriser, entre autres choses, l'effet de ces frappes sur FIFA 21. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup.

7. Utilisez la finition sang-froid

RB Leipzig FIFA 21 © EA Sports

La finition sang-froid de FIFA est quasiment la même que celle de FIFA 20. Maintenant, soit vous la maîtrisez déjà, et elle vous servira à mettre des cascades de pions, soit vous allez devoir vous entraîner sérieusement avant de la tenter en match. En partie parce que la frappe finit sur le parking quand elle est ratée.

Dans les faits, cette finition commence comme un tir normal. Mais avant de frapper, il faut ré-appuyer sur le bouton de tir au bon moment. Si vous avez du mal au début, activez donc l'entraineur FIFA dans le menu, qui vous indiquera la qualité de votre timing.

8. Sachez contre-attaquer

Les brancardiers sont déjà prêts © EA Sports

C'est une tactique vieille comme la pluie, mais elle fonctionne toujours. Peut-être même encore plus aujourd'hui avec les flèches qui cavalent sur les prés actuels.

De plus, FIFA a longtemps mis l'accent sur les passes, mais cette époque est révolue et les joueurs rapides capables de dribbler aussi facilement qu'ils parlent et de passer 2 ou 3 joueurs sans effort sont légion. Profitez-en

9. Faites des centres fouettés dans la surface

Kylian, aussi rapide IRL que sur FIFA 21 © EA

Si les centres étaient inefficaces et donc très rares sur FIFA 20, sachez qu'EA Sports a revu sa copie pour FIFA 21. Les têtes et les reprises de volée sont désormais beaucoup plus efficaces, alors n'hésitez pas à centre fort dans la boîte dès que vous le pouvez. Après, le centre en retrait est toujours aussi fatal. N'est-ce pas Jean-Michel Larqué ?

10. Apprenez à connaître vos joueurs

C'est l'internationale, groupez-les, et demain... © EA

Parce qu'ils sont avant tout des supporters, mais aussi parce qu'ils tiennent à leurs petites habitudes de jeu, les adeptes de FIFA jouent souvent avec les mêmes équipes, et donc les mêmes effectifs.