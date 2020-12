Le guide ultime de FUT Champions

Utilisez plusieurs formations et tactiques

- Vous avez probablement une formation et un groupe de joueurs maintenant, mais il arrive que la personne contre laquelle vous jouez fasse quelque chose qui vous met complètement hors jeu. Utilisez la page Tactiques personnalisées pour mettre en place une formation et un ensemble de tactiques de rechange que vous pourrez utiliser lorsque cela se produira. Par exemple, nous jouons en 4-4-2 la plupart du temps, mais lorsque quelqu'un joue constamment au milieu, nous avons un 3-5-2 que nous pouvons changer et qui encombre le milieu de terrain et nous donne plus d'options pour envoyer le ballon à l'extérieur.