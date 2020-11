Pour gagner au football, que ce soit IRL ou sur FIFA 21, il est préférable d'avoir les meilleurs joueurs de son côté. Mais ce n'est évidemment pas tout, sinon l'Angleterre aurait une ou deux Coupes du Monde supplémentaires à son palmarès.

Sans structure, vous n'irez pas très loin. Enfin, sans la bonne structure, surtout. Alors on passe au tableau noir, parce qu'on a quelques petites choses à vous montrer.

1. 4-2-2-2

Le 4-2-2-2, un grand classique de FIFA. © EA

C'était probablement la formation la plus populaire de FIFA 20, et elle fait évidemment son retour sur FIFA 21. Elle, c'est le 4-2-2-2, et elle est toujours aussi efficace, avec ses deux milieux defs et ses attaquants mobiles (entre autres choses).

Avantages

Super solide

Pas mal d'options offensives

Inconvénients

Dur d'avoir la possession

Ne marche pas avec des buteurs lents

2. 4-2-3-1 (Resserré)

Le 4-2-3-1 est parfait pour garder la gonfle au milieu. © EA

Bon, voilà une formation qui ne favorise pas les latéraux et leurs montées assassines. Par contre, elle vous permet de monopoliser la gonfle au milieu. Et qui contrôle la balle contrôle le game, comme le sait tout guardioliste qui se respecte.

Avantages

À vous la domination du milieu

Les attaquants touchent beaucoup le ballon

Inconvénients

Le 9 esseulé l'est encore plus dans un match fermé

Pas de couverture pour les latéraux

3. 4-3-3

Contrez facilement les formations resserrées avec le 4-3-3 © EA

L'année dernière, de nombreux joueurs avaient opté pour des formations étroites, et le 4-3-3 permettait de leur poser pas mal de problèmes. Surtout avec un trio milieu capable d'écarter le jeu et des attaquants ultra-rapides sur les côtés. Apparemment, ça ne marchera pas autant cette année, puisqu'on voit de nombreux joueurs s'adonner aux joies des percées latérales.

Avantages

Une bonne largeur de jeu

Et un bonne domination du milieu

Désavantages

Susceptible de se manger des contres

L'obligation d'avoir de bons ailiers

4. 3-4-1-2

Le 3-4-1-2, aka la formation panache © EA

Toutes les formations avec trois défenseurs ne sont pas forcément offensives. Mais celle là l'est. Et on parle d'une véritable une machine à contrer. Mais encore faut-il avoir, par contre, des milieux latéraux prêts à faire le sale boulot tout en ayant assez de cannes pour cavaler dès que l'occasion se présente (et donc, derrière, des défenseurs assez mobiles pour boucher les trous.)

Avantages

Parfait pour contrer

Létale lorsqu'elle est bien utilisée

Inconvénients

Inutile sans ailiers endurants et défenseurs mobiles

La possibilité de se faire contrer également

5. 3-1-4-2

Le 3-1-4-2, plus équilibré que son cousin offensif © EA

Oui, c'est une déclinaison de la formation précédente, mais beaucoup plus défensive avec son 10 relégué en 6. Un système relativement peu utilisé l'année dernière (because les formations souvent resserrées en face), mais qui est toujours efficace en contre et pourrait trouver son utilité sur FIFA 21. Et la défense est relativement exposée sur les côtés, et il faut donc compter sur des milieux latéraux assez bosseurs.

Avantages

Relativement stable

Pratique pour dominer le milieu

Inconvénients

Les ailiers doivent aussi être très endurants

Une défense aux flancs exposés

6. 4-1-2-1-2 (large)

Un 4-4-2 un peu plus épicé © EA

Si les centres ne marchaient pas vraiment sur FIFA 20, ils sont particulièrement redoutables sur FIFA 21. Et la meilleure formation pour jouer sur les côtés et lancer des ailiers avant de centrer fort dans la boîte pour un attaquant doué de la tête, c'est celle là.

Avantages

Beaucoup de largeur = beaucoup de centres = beaucoup de buts

La ligne défensive à 4 est très stable

Inconvénients

Les milieux centraux sont souvent privés de ballon

Pas très efficace contre les défenses avec des colosses

7. 5-2-1-2

Garez le bus avec le 5-2-1-2 © EA

Vous avez froid aux yeux mais pas peur de gagner moche ? Alors ce merveilleux système à 5 derrière est fait pour vous. Bien sûr, vous ne pourrez pas jouer large devant et vous n'aurez de toute façon pas le ballon, mais vous vous en foutez. Vous, vous voulez gagner sur un contre miraculeux (après un dégagement de votre 4) et un but immonde du pelvis à la 92ème. Vous, vous êtes le Portugal 2016, et il n'y a aucun mal à ça.

Avantages

Solide défensivement, évidemment

On vous a dit que c'était solide ?

Inconvénients