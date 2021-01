FIFA 21 Ultimate Team : les icônes chères à ne pas acheter

Dans FIFA 21 Ultimate Team comme sur le terrain, tout le monde les veut. Qui ? les icônes. Les meilleures icônes sont cependant très chères et presque impossibles à acquérir. Ainsi, il n'y a pas d'autre choix que de chercher des alternatives. Mais comme ces icônes sont très nombreuses, garder une vue d’ensemble s’avère périlleux.

Le point positif, c'est qu'il y a des icônes qui se jouent très bien tout en restant relativement abordables. Cependant, beaucoup d'icônes chères ne valent pas leur prix et nous aimerions vous en présenter quelques-unes. Nous vous conseillons par exemple de faire l'impasse sur les cinq cartes d'icônes suivantes !

Rivaldo (Prime)

Rivaldo dans FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports/Red Bull

Rivaldo est une véritable légende et nous pouvons comprendre que vous ayez envie d'intégrer le pied magique brésilien à votre FIFA 21 Ultimate Team. Cependant, dans son cas, le rapport qualité-prix n'est pas bon. Il vous faudra dépenser environ 800 000 pièces pour acquérir le champion du monde de 2002. Pour un tel prix, on peut s'attendre à avoir un vrai crack qui nous mènera à la victoire dans chaque match. Ce n'est pourtant pas le cas avec Rivaldo. Les points négatifs qui ressortent le plus ? Ses deux étoiles sur son pied faible et le fait qu'il n'a aucune compétence à cinq étoiles. Il est donc ici préférable d'investir ces 800 000 pièces dans un autre joueur.

Michael Ballack (Base)

Michael Ballack dans FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports/Red Bull

Passons d'une légende brésilienne à une légende allemande. L'ancien capitaine de la Mannschaft, Michael Ballack, a fêté de grands succès en Allemagne avec le Bayern de Munich, puis en Angleterre avec FC Chelsea. Sa carte d'icône dans FIFA 21 a l'air, en grande partie, très prometteuse. Mais pour un prix de plus de 400 000 pièces, Ballack ne nous semble pas assez rapide et agile. En tant que milieu de terrain, il ne court certes pas à chaque instant dans les couloirs extérieurs, mais malgré tout, à son poste, il faut faire preuve de vitesse et d'agilité lors des nombreux duels et courses. Aussi, nous vous déconseillons d'acheter Ballack.

Carles Puyol (Prime)

Carles Puyol dans FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports/Red Bull

C'est l'un des défenseurs les plus appréciés de tous les temps : Carles Puyol. L'icône espagnole était un combattant avec une incroyable rage de vaincre et un esprit fairplay incomparable. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs joueurs de FIFA le veulent dans leur Ultimate Team. Mais attention, pour Puyol, il faut près de 700 000 pièces sans pour autant obtenir un défenseur central de qualité supérieure. Bien que la version Prime du champion du monde de 2010 peut convaincre avec des valeurs comme 94 en défense et 90 en physique, la vitesse (70) est le gros défaut de Puyol. Et cela suffit pour se détourner d'un si gros investissement.

Bobby Moore (Prime)

Bobby Moore dans FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports/Red Bull

Bobby Moore est une immense légende anglaise qui nous a malheureusement déjà quittés. Le champion du monde de 1966 est décédé en février 1993. Dans FIFA 21 Ultimate Team, celui qui a été si longtemps défenseur de West Ham United est ramené à la vie. Pourquoi donc déconseillons-nous aussi de ne pas toucher à cette carte d'icône Prime ? Pour la même raison que Puyol. Moore est simplement trop lent (68). Pour un défenseur central avec une vitesse inférieure à 70, 450 000 pièces est bien trop cher payé.

Ashley Cole (Base)

Ashley Cole dans FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports/Red Bull

Un autre joueur anglais, mais d'une tout autre génération : Ashley Cole. L'arrière gauche qui a remporté la ligue des champions avec le FC Chelsea en 2011 fait partie des onze nouvelles icônes de FIFA 21 Ultimate Team. Déjà en version de base, Cole coûte bien plus de 300 000 pièces. Nous trouvons que ce prix est très largement exagéré. Sa vitesse (91) est excellente, mais les autres notes n'ont rien d'exceptionnel. Rien de profondément mauvais, mais pas assez bon non plus pour que l'acquisition de Cole justifie tant de pièces. En comparaison, la carte or normale d'Alex Telles (Manchester United) a de meilleures valeurs aux tirs (74 contre 65), aux passes (83 contre 78) et au physique (76 contre 71). La valeur du dribble est identique (80). Quant aux autres notes, Telles est à la hauteur ! Son coût ? Moins de 8 000 pièces !

À propos de l'auteur

Chris est un ancien professionnel de la FIFA. Il a joué dans l'équipe nationale allemande, il a été champion d'Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de compétitions nationales et internationales. Chris est maintenant coach FIFA depuis plusieurs années et entraîne l'équipe d'esport du FC Schalke 04.