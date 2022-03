Le Onze FIFA 22 des stars de la CAN

La trente-troisième

Coupe d’Afrique des Nations

, qui devait se jouer en 2021, s’est jouée cet hiver et a sacré pour la première fois le Sénégal, vainqueur de l’Egypte au terme d’une finale très serrée. Cette CAN restera dans les mémoires, pour de belles histoires comme le duel final Mané - Salah ou le parcours des Comores, et pour d’autres beaucoup plus douteuses. On n'oubliera pas cette fin de match sifflée avant la fin du temps réglementaire, l’absence de souplesse vis-à-vis de l’équipe comorienne décimée par le Covid, l’amende insensée pour un flocage sympathique non réglementaire, l’arbitrage à l’ouest. Enfin, bref. Gardons le meilleur, comme la joie du peuple sénégalais et des performances individuelles étonnantes. C’est là dessus que nous allons nous arrêter, sur les joueurs avec un

Onze FIFA 22

rassemblant le gratin des dernières CAN, mais attention des champions encore en activité. Donc en gros à partir de 2010. Notez que depuis cette date, sept compétitions ont eu lieu pour 7 pays gagnants différents (Egypte, Zambie, Nigéria, Côte d’Ivoire, Cameroun, Algérie et donc Sénégal) et des équipes-type très différentes à chaque fois. La synthèse n’a pas été évidente même si plusieurs joueurs sortent clairement du lot.