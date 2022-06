Le Onze FIFA 22 des grands perdants de la saison

Madrid et Benzema sur le toit du monde, Guardiola Roi d’Angleterre, Liverpool et son beau jeu, la renaissance du Milan AC, le titre discret du PSG en France… L’exercice 2021-2022 a dévoilé ses champions, et individuellement, de sacrés pépites. Mais avant de se lancer dans le Onze des grands gagnants de la saison, commençons par l’inverse, sorte de Monde à l’Envers à la Stranger Things : les grands perdants, pour leur perf, une perte de statut, une blessure, un mauvais choix de carrière. Notre traditionnel Onze du seum, mais présenté avec respect, que vous pourrez utiliser sur FIFA 22 , histoire de les faire jouer, de les faire gagner, virtuellement.

Le gardien parisien Donnarumma © EA

Donnarumma, le grand écart

Décidément, on ne fait plus un Onze fictif sur FIFA sur notre site sans placer le gardien italien : le Onze de ceux qui ont le plus à perdre avec l’Euro ? Gigio y est. Le Onze des patrons de l’Euro ? Tout pareil. Le Onze des stars du mercato ? Aussi. Mais cette fois, on s’en serait bien passé. Après avoir brillé la saison passée (surtout pendant l’Euro), le portier du PSG a vraiment connu des mois galères. La concurrence avec Navas a fait du mal aux deux et ça devrait continuer puisque le Chilien ne compte pas bouger. Donnarumma a failli dans les grandes largeurs contre le Real, puis avec l’Italie face à la Macédoine du Nord, privant par sa maladresse son pays d’une seconde Coupe du Monde consécutive… L’emballement a tout de même caché un élément important : au Milan AC, il était contesté, notamment pour des boulettes et son jeu au pied. Certes, il était très solide, mais pas infaillible. Il l’a montré cette année. Une chance pour lui, il est encore très jeune. Des hauts et des bas, les gardiens en connaissent, regardez Courtois, souvent à la ramasse à Chelsea et aujourd’hui sur un nuage. Par ricochet, Navas aussi a beaucoup perdu cette année, lui qui était fabuleux en 2020-2021. Un beau gachi.

Sergio Ramos © EA

En défense, l’ombre de Sergio Ramos

Un Espagnol, un Anglais et un Français entrent dans une défense à trois… Le début d’une mauvaise blague… pour eux. Commençons par Sergio Ramos, le meilleur défenseur des années 2010, un géant du football, qu’on l’aime ou qu’on le déteste. Après une saison blanche et un bras de fer complètement perdu avec la direction madrilène, Sergio Ramos est arrivé à Paris lors du “mercato XXL du siècle”... pour ne pas jouer ou presque. Quelle tristesse. Espérons le voir renaître l’année prochaine. Un grand Ramos à Paris, c’est ce qu’il manque au club, de la roublardise combinée avec du talent, du caractère, de l’expérience. L’Anglais en question est Harry Maguire de United, la tête de turc habituel, victime du chiffre astronomique de son transfert à Manchester. 87 millions d’euros. Il ne les vaut pas, mais les clubs anglais se surpaient volontairement les joueurs nationaux entre eux. Cette année, il a traversé les enfers, encore un peu plus que ses camarades mancuniens, comme Varane par exemple. Très contesté en sélection, il va devoir se méfier pour le Mondial. Le Français ne sera pas dans les valises de Deschamps, sauf improbable retournement de situation. Il s’agit de Clément Lenglet. Après avoir gagné sa place haut la main au Barça, l’ancien de Séville a enchaîné les mauvaises prestations, perdant confiance, pour finir par disparaître des radars blaugranas. Un vrai problème car son contrat en Catalogne court jusqu’en 2026. Il va falloir rapidement qu’il se trouve une porte de sortie.

Lukaku © EA

Un milieu à 4 très offensif

Un nouveau néo-Parisien vient se glisser dans notre Onze (spoiler alert, ça n’est pas le dernier) et le retrouver ici après son passage fabuleux à Liverpool est une grosse surprise. Il s’agit bien évidemment de Georginio Wijnaldum, le Hollandais qui ne s’est jamais imposé dans le jeu parisien. L’ombre de lui-même. Le second milieu a également côtoyé le Parc des Princes mais joue aujourd’hui pour la Vieille Dame : Adrien Rabiot, très moyen, à l’image de toute l’équipe turinoise, De Ligt et Vlahovic faisant exception. Rabiot reste en sélection malgré tout, ce qui en surprend plus d’un.

Depay marqueur, une image trop rare cette saison © EA

Passons maintenant aux deux joueurs sur les côtés de notre milieu, des joueurs très offensifs qui accompagneront les trois attaquants. L’équipe est un peu déséquilibrée (tu m’étonnes) mais on fait bien ce qu’on veut, c’est du fictif. Le premier a quitté Dortmund contre un gros chèque alors que tout le monde le disait peu fiable, quasi ingérable. Mais un nom ronflant, un statut de baby star, un gros potentiel ont envoyé Jadon Sancho à United. Pour faire une saison très décevante au point où beaucoup ont même oublié sa présence. On peut en dire presque autant de Rashford ou Sterling, mais le cas Sancho est beaucoup plus symptomatique de ce qui ne va pas dans le football et son marché des transferts. Le dernier a quitté Lyon pour conquérir Barcelone à coup de déclarations fracassantes sur son niveau de jeu stratosphérique, mais Memphis Depay s’est pris un mur, décevant avec Koeman, ignoré par Xavi. Le Hollandais ne s’est pas imposé chez les Blaugranas et ne devrait guère en avoir l’occasion une seconde fois.

Leo Messi © EA

Un trio offensif Messi - Lukaku - Firmino

Comme souvent dans nos Onzes, nous n’avons que l’embarras du choix pour l’attaque. Cela se confirme ici largement puisque Sancho et Depay auraient très bien pu être cités sur cette ligne de jeu, tout comme Rashford, Icardi, Werner, Sterling, Jovic, Mariano, etc. Mais trois noms sortent du lot. Le premier est le Ballon d’Or très contesté en titre, l’Argentin Leo Messi, qui, s’il a une extraordinaire carrière derrière lui, ne devait absolument pas remporter le prix en décembre dernier, tant Lewandowski, Benzema, Jorginho ou Salah étaient devant sur les 12 derniers mois. Un bug dans la matrice qui a conduit à une réforme en profondeur du prix. Dans la foulée, au PSG, Messi a connu une année quasi sabbatique, méconnaissable en Ligue des Champions, là où il a tant fait rêver par le passé, et guère plus exaltant en Ligue 1 malgré quelques coups. La moins bonne des saisons de la Pulga, sa première loin de Barcelone.

Le second sortait de longs mois fantastiques avec l’Inter et a fait des pieds et des mains pour retourner à Chelsea où il avait échoué par le passé. Romelu Lukaku est la très grosse erreur de casting du mercato : Tuchel ne propose aucunement un style de jeu qui lui est favorable, ne veut pas entendre d’une construction de l’équipe centrée sur lui (contrairement à l’Inter) et de fait, Lukaku est sorti des radars. Après un Euro raté, c’est dur à avaler. Aujourd’hui, il veut retourner à l’Inter mais le style du coach Simone Inzaghi lui sera encore moins favorable. De quoi s’inquiéter.

Firmino remplaçant © EA

Terminons avec un joueur finaliste de la Ligue des Champions et second de Premier League : Roberto Firmino. Si son équipe nous a fait rêver toute la saison, le Brésilien a connu une sacrée baisse de régime. Il faisait indéniablement partie du trio avec Salah et Mané, leur donnant de nombreux ballons en or, et poussant sur les défenses pour qu’ils s’illustrent individuellement. Firmino était grand. Mais Jota est arrivé, le poussant un petit peu sur le banc. Puis Diaz a définitivement enfoncé le clou. Firmino a eu l’occasion de rentrer en finale de Ligue des Champions, à la place d’un Alcantara diminué. Il n’en a pas profité pour briller. Le départ quasi certain de Mané pourrait lui redonner une chance mais difficile d’y croire. Son temps sur les bords de la Mersey semble toucher à sa fin.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !