Les Héros FUT 22 : 5 légendes du club du RB Leipzig

Lorsqu’on évoque les légendes du club du RB Leipzig, il est incontournable. En 2012, Dominik Kaiser a suivi une voie inhabituelle : jouant alors en Bundesliga avec le TSG Hoffenheim, il a opté pour un transfert vers Leipzig, club évoluant à ce moment-là encore en quatrième division. « Bien sûr, cela n’a pas été une décision facile d’abandonner la Bundesliga pour rétrograder en quatrième division, chez les amateurs », se souvient Kaiser : « Cependant j’étais frustré de ne pas avoir été assez présent sur le terrain. Et par ailleurs, je connaissais déjà le directeur sportif Ralf Rangnick et l’entraîneur d’alors Alexander Zorniger. Dès le début, j’ai eu la conviction que Leipzig pouvait devenir quelque chose d’énorme. »

Daniel Frahn a joué au RB Leipzig aussi longtemps que Kaiser. De 2010 à 2015, le buteur a pilonné les buts adverses autant qu’il a pu. En moyenne, il a marqué plus d’une fois tous les deux matchs — et ce, dans trois divisions différentes. Quel bilan ! Leipzig est également très redevable à l’avant-centre pour être passé aussi rapidement de la quatrième division à la deuxième division de Bundesliga.

Frahn, âgé aujourd’hui de 34 ans, continue à marquer des buts. Depuis janvier 2020, le vieux briscard joue pour le SV Babelsberg 03, en division régionale nord-est, où il a déjà remporté le championnat avec Leipzig pour ensuite grimper en division 3. D’ailleurs, Frahn et le RB Leipzig se retrouveront bientôt — lors du deuxième tour de la coupe DFB, le 26 octobre, le buteur affrontera son club historique avec le maillot de Babelsberg. Il ne reste plus à espérer pour Leipzig ce soir-là que Frahn, d’ordinaire si redoutable, ne soit pas en grande forme…

Une année après que Daniel Frahn ait cessé de marquer des buts pour Leipzig, Timo Werner prenait le relais. Et comment ! Rapide comme l’éclair, l’attaquant est arrivé après une année difficile avec son club d’origine du Vfb Stuttgart, qui s’est soldée par une relégation en division 2 de la Bundesliga. Il s’est ensuite lancé dans une épopée incroyable. Le joueur et son club ont bénéficié de leurs apports respectifs, ils se sont stimulés mutuellement. Tandis que Werner a pu s’épanouir, passant d’un joueur de premier plan à un attaquant de classe internationale, il a aidé le RB Leipzig à se révéler comme un club d’élite, tant sur le plan national qu’international. Ses 95 buts en 159 matchs se passent de commentaire.

Après quatre années à Leipzig, il franchit un nouveau cap en 2020. Le natif de Stuttgart a alors tenté le pari de la Premier League, avec le club d’exception du FC Chelsea. Un choix qui s’avérera payant : malgré des performances irrégulières, il a remporté avec les Anglais les plus beaux succès de sa carrière et a gagné cette année-là la Champions League. Félicitations, Timo !

Voici maintenant un buteur qui porte le maillot du RB Leipzig depuis 2013, 8 ans déjà : Yussuf Poulsen. Son histoire avec Leipzig a commencé en troisième division. À ce moment-là, Poulsen était un pari — un talent danois, on ne savait pas trop quoi attendre de sa part. Aujourd’hui, il est reconnu dans le monde du football. Avec les joueurs de Leipzig, il a participé à la finale de la coupe DFB et est devenu vice-champion d’Allemagne — il a également disputé en 2020 la demi-finale de la Champions League.

Mais ce n’est pas tout. En équipe nationale du Danemark, Poulsen est devenu un titulaire indiscutable, son absence n’est plus imaginable. Dans cet intervalle, il a déjà disputé 59 matchs internationaux et marqué 10 buts. Aucun doute : depuis qu’il est arrivé à Leipzig, Poulsen s’est affirmé comme un attaquant hors pair, passant de talent inconnu à buteur international renommé. Nous avons hâte de te voir marquer d’autres buts avec le maillot de Leipzig, Yussuf !

