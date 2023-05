FIFA 23: Le guide des gestes techniques

Cela fait maintenant plusieurs années que nous le répétons sur redbull.com : il faut absolument apprendre des gestes techniques sur FIFA ! Cela vaut bien sûr aussi pour le nouveau jeu FIFA 23. Pour jouer à FIFA avec succès, il n'y a plus d'autre solution que d'effectuer des mouvements c. Vous pensez toujours qu'il est trop difficile d'effectuer des gestes techniques ? Nous allons vous convaincre du contraire ! De nombreux mouvements de base sont vraiment faciles à apprendre. Et même les mouvements spéciaux les plus compliqués peuvent être maîtrisés avec un peu de pratique.

Nous vous présentons tout d'abord trois mouvements de base qui ont fait leurs preuves et qui sont à nouveau recommandés. Enfin, nous vous donnons une liste de tous les coups spéciaux utilisables dans FIFA 23.

01 3 mouvements de base qui ont fait leurs preuves

Plus c'est difficile, mieux c'est ? Ce n'est pas forcément le cas des gestes techniques dans FIFA 23. Ces trois gestes spéciaux simples peuvent déjà faire la différence. Nous vous conseillons de les avoir dans votre répertoire !

Le drag back - geste deux étoiles

Depuis des années déjà, le drag back fait partie des mouvements de compétence les plus appréciés de FIFA. Et ce pour deux bonnes raisons : Il est facile à exécuter et il vous permet d'écraser votre adversaire dans certaines situations de jeu.

Exécution

Pour effectuer un drag back, appuyez d'abord sur R1/RB et tirez en même temps le stick gauche vers l'arrière, dans le sens de la marche de votre joueur. Ainsi, si vous courez tout droit vers le but de droite, appuyez sur le stick gauche vers la gauche, si vous courez vers le but de gauche, appuyez sur le stick droit.

Ainsi, vous retirez tout d'abord la balle. C'est maintenant qu'intervient le mouvement décisif qui rend le drag back si imprévisible et efficace. Vous pouvez effectuer le mouvement de sortie du Drag Back dans toutes les directions possibles. En d'autres termes, soit vous laissez le stick gauche enfoncé vers l'arrière, soit vous le poussez finalement vers la droite, la gauche ou l'avant.

Application

L'avantage du Drag Back est qu'il peut être utilisé dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles du mouvement de sortie font qu'il est difficile pour votre adversaire de deviner ce que vous voulez faire avec le Drag Back. Pour ne citer que deux exemples d'applications possibles :

Vous êtes rattrapé par un défenseur alors que vous sprintez. En utilisant avec succès le drag back, vous laissez l'adversaire s'échapper et vous vous dégagez à nouveau.

Vous jouez avec votre attaquant dans la surface de réparation. Avec le Drag Back, vous pouvez éliminer votre adversaire et vous mettre en position de tir.

Le Fake Shot - geste une étoile

Souvent, il suffit d'un faux tir pour faire passer votre adversaire au second plan. La plupart d'entre vous connaissent la feinte de tir classique, mais ce qui compte, ce sont les différentes versions.

Exécution

En principe, vous appuyez d'abord sur la touche "tir" et ensuite sur la touche "passe" pour effectuer la feinte de tir. En même temps, vous déterminez avec le stick gauche dans quelle direction vous vous déplacez après la feinte de tir. Ainsi, vous décidez également si vous maintenez le rythme ou si vous le supprimez, par exemple en changeant complètement de direction. Il est également possible de ne pas toucher le stick gauche du tout. Vous effectuez alors une feinte de tir en position debout. Il existe également une feinte de tir suivie d'un boost de vitesse. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est très simple : vous appuyez sur L1/LB en plus de la feinte de tir normale. Si vous souhaitez effectuer une feinte de tir, par exemple en oblique vers la droite ou la gauche, et gagner en vitesse, utilisez définitivement la touche L1/LB. Si vous passez devant votre adversaire, il lui sera extrêmement difficile de vous rattraper.

Application

Le fake shot vous aide dans de nombreuses situations. Par exemple, la feinte de tir vous permet de vous placer dans des positions de conclusion prometteuses dans la surface de réparation et autour des seize mètres. Le fake shot en position debout permet d'interrompre les duels de course avec vos adversaires. Si l'adversaire continue à courir, vous avez de nouveau de la place pour un court instant et vous avez la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de tir avec accélération est particulièrement utile sur les côtés, lorsque vous avez besoin de plus de vitesse pour sprinter avec vos ailiers.

Le roulé de ballon - geste deux étoiles

Le roulé de ballon est également un mouvement spécial très utile et extrêmement simple à exécuter.

Exécution

Tout ce dont vous avez besoin pour le roulé de ballon, c'est le stick droit. Vous appuyez sur le stick dans la direction dans laquelle vous souhaitez effectuer le roulé de ballon. Exemple : si vous courez tout droit vers le but de droite et que vous voulez effectuer un roulé de ballon vers la droite, appuyez sur le stick droit vers la droite. Important : pour que le roulement de balle fonctionne, vous devez maintenir le stick enfoncé pendant un court moment dans la direction correspondante. Plus vous maintenez le stick dans cette direction, plus votre joueur effectuera de roulements de balle.

Application

Pour une utilisation optimale du roulö de balles, il est particulièrement important de choisir le bon moment. Prenons un exemple : Vous courez vers l'avant avec votre joueur et un adversaire court vers vous. Vous pressentez que votre adversaire va maintenant plaquer pour vous prendre le ballon. Juste avant le tacle, la roulade du ballon entre en jeu. Avec le roulé du ballon, vous évitez le duel et laissez l'adversaire tacler dans le vide. Sans grand effort, vous passez votre adversaire et vous vous rapprochez un peu plus du but adverse. Mais comme nous l'avons dit, tout dépend du timing. Si vous utilisez le roulement de balle trop tôt ou trop tard, il n'apporte pas la plus-value espérée et votre adversaire vous prend le ballon dans le pire des cas.

Si vous n'avez jamais utilisé ces trois mouvements et que vous venez de les intégrer dans votre jeu, vous constaterez rapidement que vous obtenez de meilleurs résultats dans FIFA 23. Si vous les utilisez correctement et régulièrement, le drag back, le faux tir et le roulé de balle rendront votre jeu plus créatif et plus imprévisible. Vos adversaires seront ravis...

02 Aperçu de tous les gestes techniques dans FIFA 23

03 Gestes techniques 1 étoile mouvements de compétence

Ces gestes techniques peuvent être exécutés par tous les joueurs dans FIFA 23.

Gestes techniques Version PlayStation Version Xbox Pont Appuyer deux fois rapidement sur R1 Appuyer deux fois rapidement sur RB Petit pont Maintenir L1 + R1 et appuyer sur le stick droit dans la direction souhaitée Maintenir LB + RB et appuyer sur le stick droit dans la direction souhaitée. Jongler debout Maintenir L2 + appuyer sur R1 Maintenir LB + appuyer sur RB Feinte de tir gauche/droite Maintenir L1 + appuyer sur carré, puis appuyer sur X et déplacer le stick gauche vers la gauche/droite en haut Maintenir LB + appuyer sur X, puis appuyer sur A et déplacer le stick gauche vers la gauche/droite en haut Déplacement latéral rapide Maintenir L1 + appuyer sur R3 (stick droit) Maintenir LB + appuyer sur R3 (stick droit) Feinter en se retournant (seulement en première touche) Maintenir L1 + R1 + pousser L3 (stick gauche) vers le bas Maintenir LB + RB + pousser L3 (stick gauche) vers le bas

04 Gestes techniques 2 étoiles mouvements de compétence

Ces mouvements de compétence peuvent être exécutés par presque tous les joueurs de FIFA 23, à l'exception des gardiens de but les plus faibles, par exemple.

Gestes techniques Version PlayStation Version Xbox Feinte vers l'avant et rotation Appuyer deux fois brièvement sur le stick droit vers le bas Appuyer deux fois brièvement sur le stick droit vers le bas Feinte de corps droite/gauche Déplacer brièvement le stick droit vers la droite/gauche Déplacer brièvement le stick droit vers la droite/gauche Passage à droite/gauche Tourner le stick droit en haut vers la droite/gauche Tourner le stick droit en haut vers la droite/gauche Passage inversé droite/gauche Tourner le stick droit en bas vers la droite/gauche Tourner le stick droit en bas vers la droite/gauche Roulements de balle à droite et à gauche Déplacer le stick droit vers la droite/gauche et l'y maintenir Déplacer le stick droit vers la droite/gauche et l'y maintenir Drag Back Appuyer sur L1 + R1 et déplacer le stick gauche vers le bas Appuyer sur L1 + R1 et déplacer le stick gauche vers le bas

05 Gestes techniques 3 étoiles mouvements de compétence

Ces gestes techniques ne peuvent pas être exécutés par tous les joueurs dans FIFA 23. Pour savoir si un joueur est capable de faire des mouvements 3 étoiles, il faut vérifier ses statistiques individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Gestes techniques Ausführung PlayStation Version Xbox La pichenette du talon Pousser rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas Pousser rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas Roulette droite/gauche Tourner le stick droit depuis le bas dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Tourner le stick droit depuis le bas dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Faire semblant à gauche et aller à droite Tourner le stick droit le long du bas de gauche à droite Tourner le stick droit le long du bas de gauche à droite Faire semblant à droite et aller à gauche Tourner le stick droit en bas de droite à gauche Tourner le stick droit en bas de droite à gauche Coupure du talon à droite/à gauche L2 + maintenir le carré, puis X + maintenir le stick gauche vers la droite/gauche L2 + maintenir le carré, puis X + maintenir le stick gauche vers la droite/gauche Feinte du bégaiement Maintenir L2 + R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou droite, puis gauche) Maintenir LB + R3 (stick droit) pousser vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche)

06 Gestes techniques 4 étoiles mouvements de compétence

Ces gestes ne peuvent pas être exécutés par tous les joueurs dans FIFA 23. Pour savoir si un joueur est capable de faire des mouvements 4 étoiles, il faut vérifier ses statistiques individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Gestes techniques Version PlayStation Version Xbox Saut de balle (en position debout) Maintenir L1 + appuyer sur R3 (stick droit) Maintenir LB + appuyer sur R3 (stick droit) Pichenette talon-talon Pousser rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas Pousser rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas Arc-en-ciel simple Pousser le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut Pousser le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut Tourner à droite/à gauche Maintenir R1 + tourner le stick droit depuis le bas dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Maintenir RB + tourner le stick droit par le bas dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens contraire des aiguilles d'une montre S'arrêter et tourner à droite/gauche (en courant) Pousser le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauche Pousser le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauche Roulette et crochet à droite/gauche Maintenir le stick droit à gauche/droite et le stick gauche à droite/gauche Maintenir le stick droit à gauche/droite et le stick gauche à droite/gauche Fausse passe (en position debout) Maintenir R2 + carré, puis maintenir X Maintenir RT + X, puis maintenir A Fausse passe sortie droite/gauche (en position debout) Maintenir R2 + carré, puis maintenir X et déplacer le stick gauche vers le haut à droite/gauche Maintenir RT + X, puis maintenir A et déplacer le stick gauche vers le haut à droite/gauche Roulettes rapides Maintenir le stick droit vers le bas Maintenir le stick droit vers le bas Traînée jusqu'au talon Maintenir L1 + pousser le stick droit vers le bas, puis pousser le stick droit vers la droite/gauche Maintenir LB + pousser le stick droit vers le bas, puis pousser le stick droit vers la droite/gauche Changement de voie droite/gauche Maintenir L1 + maintenir le stick droit à droite/gauche Maintenir LB + maintenir le stick droit à droite/gauche Roulette à trois touches droite/gauche Maintenir L2 + pousser le stick droit vers le bas, puis pousser le stick droit vers la droite/gauche Maintenir LT + pousser le stick droit vers le bas, puis pousser le stick droit vers la droite/gauche Glisser vers l'arrière Spin droite/gauche Pousser le stick droit vers le bas, puis le stick droit vers la droite/gauche Pousser le stick droit vers le bas, puis le stick droit vers la droite/gauche Roulette du talon au ballon Maintenir L1 + pousser R3 vers le haut puis vers le bas (la direction est déterminée par le stick gauche) Maintenir LB + pousser R3 vers le haut puis vers le bas (la direction est déterminée par le stick gauche)

07 Gestes techniques 5 étoiles mouvements de compétence

Seuls quelques joueurs peuvent effectuer ces mouvements de compétence dans FIFA 23. Pour savoir si un joueur est capable de faire des gestes 5 étoiles, il faut vérifier ses statistiques individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Gestes techniques Version PlayStation Version Xbox Élastique Tourner le stick droit vers le bas de droite à gauche Tourner le stick droit vers le bas de droite à gauche Elastique inversé Tourner le stick droit vers le bas de gauche à droite Tourner le stick droit vers le bas de gauche à droite Arc-en-ciel avancé Pousser le stick droit vers le bas, puis le maintenir vers le haut et le pousser vers le haut Pousser le stick droit vers le bas, puis le maintenir vers le haut et appuyer vers le haut Hocus Pocus Tourner le stick droit du bas vers la gauche, puis le tourner en arrière vers la droite Tourner le stick droit du bas vers la gauche, puis le tourner en arrière vers la droite Triple élastique Tourner le stick droit du bas vers la droite, puis le retourner vers la gauche Tourner le stick droit du bas vers la droite, puis le retourner vers la gauche Roulette et pichenette à droite et à gauche (en courant) Maintenir le stick droit à droite/gauche, puis pousser vers le haut Maintenir le stick droit à droite/gauche, puis pousser vers le haut Retournement de talon Maintenir R1 + pousser le stick droit vers le haut puis vers le bas Maintenir RB + pousser le stick droit vers le haut puis vers le bas Coup du sombrero (en position debout) Pousser le stick droit deux fois vers le haut et une fois vers le bas Pousser le stick droit deux fois vers le haut et une fois vers le bas Tourner et virevolter à droite et à gauche Pousser le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauche Pousser le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauche Faux mouvement de balle à droite et à gauche (en position debout) Maintenir le stick droit à droite/gauche, puis pousser à gauche/droite Maintenir le stick droit à droite/gauche, puis pousser à gauche/droite Roulette et feinte de crochet Maintenir L2 + pousser le stick droit vers le haut puis vers la gauche/droite Maintenir LT + pousser le stick droit vers le haut puis vers la gauche/droite Elastique crochet droite Maintenir R1 + tourner le stick droit vers le bas de gauche à droite Maintenir RB + tourner le stick droit vers le bas de gauche à droite Elastique crochet gauche Maintenir R1 + tourner le stick droit vers le bas de droite à gauche Maintenir RB + tourner le stick droit vers le bas de droite à gauche Tourner et mouvement rapide Maintenir R1 + appuyer sur le stick droit vers le haut puis à droite/à gauche Maintenir RB + appuyer sur le stick droit vers le haut puis à droite/gauche Passer par dessus Maintenir L1 + maintenir le stick droit vers le haut Maintenir LB + maintenir le stick droit vers le haut Toupie droite/gauche Maintenir L1 + pousser le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauche Maintenir LB + appuyer sur le stick droit vers le haut puis vers la droite/gauchen Feinte Rabona (pendant le jogging) L2 + maintenir le carré, puis X + maintenir le stick gauche vers le bas Maintenir LT + X, puis A + maintenir le stick gauche vers le bas Feinte talon Maintenir L2 + pousser R3 vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche) Maintenir L2 + pousser R3 vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche)

08 Feintes : 5 étoiles mouvements de compétenc

Feintes Version PlayStation Version Xbox Les lacets s'ouvrent Appuyer sur L2 + maintenir R1 Appuyer sur LT + maintenir RB Sombrero arrière/droite/gauche Maintenir le stick gauche vers le bas/la droite/la gauche Maintenir le stick gauche vers le bas/la droite/la gauche Tour du monde Tourner le stick droit de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Tourner le stick droit de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Elastique en l'air Pousser le stick droit vers la droite puis vers la gauche Pousser le stick droit vers la droite puis vers la gauche Elastique en l'air inversée Pousser le stick droit vers la gauche puis vers la droite Pousser le stick droit vers la gauche puis vers la droite Pichenette en l'air Maintenir le stick gauche vers le haut Maintenir le stick gauche vers le haut Pichenette de la poitrine Maintenir L2 + appuyer deux fois sur R3 (stick droit) Maintenir LT + appuyer deux fois sur R3 (stick droit)