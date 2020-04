Le contexte :

Si la distance est déjà impressionnante, le temps qu’il a mis pour la parcourir l’est encore plus : 2h57’25’’, soit plus de 1’30’’ plus rapide que le record précédent.

24 jours de marche et un peu plus de 1500 bornes dans la chaîne de montagnes la plus hostile de la planète : l’utra-trailer Ryan Sandes raconte l'aventure d'une vie.

La performance :

« Je me suis toujours entraîné sur tapis roulant» expliquait-t-il après sa performance en février dernier. « Vous pouvez courir à un rythme régulier, et c'est un bon entraînement mental.»

L’entraînement :

« Pour me préparer, j’ai fait dix courses de 30 km et deux marathons. Toujours sur le tapis roulant et tout près du rythme auquel j’ai couru pendant mon record du monde.»

