En novembre 2023, huit des meilleures équipes VALORANT du monde se réuniront à Tokyo, au Japon, dans l'arène historique de Sumo Ryogoku Kokugikan, pour l'un des tournois les plus uniques de l'esports. Cette année, le Red Bull Home Ground voit les meilleures équipes s'affronter dans un véritable test de compétences et de polyvalence, alors que les scores sont réglés et que de nouvelles rivalités naissent.

L'une des équipes que les fans auront le plus hâte de voir jouer est Fnatic, l'équipe londonienne qui a connu un énorme succès tout au long de l'année. Nous nous sommes entretenus avec le directeur de l'équipe, Colin 'CoJo' Johnson, pour en savoir plus sur l'état d'esprit de l'équipe à l'approche de cet événement passionnant.

01 Se reposer pour le meilleur

"Une longue pause a été très nécessaire, alors l'équipe a été en vacances pendant un certain temps", nous dit-il. "Emir 'Alfajer' Beder a acheté un nouveau chien, Jake 'Boaster' Howlett va voir TWICE à Londres, et Timofy 'Chronicle' Khromov profite de sa nouvelle PS2 que nous lui avons offerte pour son anniversaire à Los Angeles."

Entre regarder des émissions de K-pop et profiter de jeux rétro, ces joueurs ont également perfectionné leurs compétences dans le jeu de tir à la première personne au rythme effréné de Riot Games. Cette année, Fnatic a remporté deux tournois de haut niveau - VCT 2023 : Masters Tokyo et VCT 2023 : LOCK//IN São Paulo.

Leo and Alfajer are prepping for Red Bull Home Ground 2023 © Lee Aiksoon / Riot Games

"Nous sommes l'une des meilleures équipes au monde", affirme fièrement CoJo. "Nous avons des joueurs de classe mondiale dans chaque rôle, dirigés par l'un des meilleurs leaders en jeu (IGL), Boaster. Mécaniques, utilité, créativité - nous avons tout ici à Fnatic. Vous ne pouvez jamais compter sur notre équipe, quel que soit le score ! 3-11, c'est tout ce que nous dirons".

Ce 3-11 fait référence à une remontée épique contre LOUD lors de la finale du VCT LOCK//IN au Brésil plus tôt cette année. C'était un jeu si stupéfiant que Boaster a même posté une décomposition du match sur sa chaîne YouTube .

"Gagner des tournois vous apporte toujours de la confiance - je pense que c'est certainement ce qui s'est passé à Tokyo après LOCK//IN", poursuit CoJo. "Les équipes ont aussi peur de vous, alors il arrive que vous ne jouiez pas les équipes à leur meilleur niveau à cause de la réputation que vous avez acquise en tant que meilleure équipe du monde."

02 Pas de sommeil avant Tokyo

Remplie de confiance et désireuse de faire ses preuves après avoir été éliminée au stade des demi-finales de VALORANT Champions 2023, l'équipe est impatiente de retourner en Asie.

"Notre endroit préféré au monde pour jouer est le Japon, alors nous sommes toujours enthousiastes à l'idée de revenir", révèle CoJo. "C'est comme une deuxième maison pour notre équipe. Les fans sont si gentils et aimants envers notre groupe et vous pouvez le sentir. Je garderais un œil sur Boaster, car il aime toujours divertir le public japonais !"

Grande personnalité de l'équipe, Boaster, 28 ans, est célèbre pour ses entrées audacieuses.

"Les danses de TWICE ont normalement un bon taux de victoire, alors continuons à les faire", plaisante CoJo. "La plupart du temps, ses entrées ne sont pas planifiées - elles se font sur un coup de tête".

Boaster is ready to drop some knowledge once again at Red Bull Home Ground © Lee Aiksoon / Riot Games

03 Journée d'entraînement

Mais il n'y a pas que du plaisir et des jeux dans le camp de Fnatic. L'équipe et le personnel prennent l'entraînement au sérieux et s'astreignent à un régime d'entraînement discipliné.

"Normalement, le staff et l'IGL commencent avant le reste de l'équipe pour se préparer à la journée. Ensuite, il y a le temps du serveur pour se préparer à la journée, suivi de nos scrims, et terminé par la revue VOD. Certains jours, nous avons aussi des activités d'équipe ou notre coach de performance organise des séances pour nous aider avec notre côté mental du jeu."

Situées au cœur de Londres, les installations d'entraînement de Fnatic sont à la pointe de la technologie et comprennent une salle de sport entièrement fonctionnelle. Les installations sont basées sur l'unité de haute performance (HPU) de Fnatic à Berlin, l'une des installations d'esports les plus avancées au monde. L'ancien entraîneur de performance Marcus Askildsen a organisé des séances de gymnastique avec les joueurs le matin pour s'assurer que leur forme physique était aussi bien entretenue que leur acuité mentale, tandis que des repas nutritionnels sont fournis aux joueurs, pour s'assurer que leur santé reste au top.

La cohésion de l'équipe est supervisée par CoJo, qui a organisé des activités sociales telles que des sessions de Donjons et Dragons et des séances d'entraînement en équipe, qui contribuent toutes à renforcer la camaraderie au sein de l'équipe ainsi que le bien-être général. Certains membres de l'équipe ont même adopté la méditation et d'autres techniques de ce type pour rester concentrés.

Lorsqu'il s'agit de mentalité, les joueurs de Fnatic se tournent vers leur leader, Boaster, pour les mettre dans le bon état d'esprit. Après une défaite cuisante lors de VALORANT Champions 2021, où l'équipe a été éliminée en quart de finale, le jeune homme de 28 ans a réussi à relever l'équipe et à la remettre sur la voie du succès grâce à ses encouragements et à de nombreuses chorégraphies de K-pop. Lors d'interviews, l'équipe a cité le fait d'avoir mis trop de pression et d'attentes sur certains matchs comme raison de l'échec, soulignant une fois de plus l'importance d'un état d'esprit holistique.

Les supporters de Fnatic espèrent que cet entraînement portera ses fruits lorsque l'équipe montera sur scène à Tokyo du 3 au 5 novembre 2023.

Tu peux suivre toute l'action en direct sur Twitch ou YouTube, ou acheter des billets pour assister en personne au Red Bull Home Ground.