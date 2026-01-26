L’histoire de Ford en sport automobile et son partenariat avec Red Bull

Ford est de retour en Formule 1 avec Red Bull. Pour le constructeur automobile américain, il ne s’agit pas d’un come-back, mais de continuité.

De sa victoire avec Ferrari au Mans à la motorisation de champions en NASCAR , en rallye et en F1 , Ford façonne le sport automobile depuis presque un siècle. En 2026, l’Ovale bleu revient à ses premiers amours aux côtés de Red Bull Racing et de Racing Bulls . Et une nouvelle fois, tout commence à Detroit.

Plongeons dans l’histoire de Ford en sports mécaniques !

01 Les débuts de Ford en motorsport

Dès ses premières années, Ford a utilisé le sport automobile à la fois comme banc d’essai et comme un puissant outil marketing. La marque a très tôt rejoint la compétition pour démontrer la fiabilité et les performances de ses produits. Notamment avec le robuste Model T, engagé dans des épreuves d’endurance, ainsi que les Model K, et les voitures de course « 999 » qui ont établi des records de vitesse au début du XXe siècle.

M-Sport Ford at Rally Germany © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ces succès ont fait la réputation de Ford en matière de solidité et d’innovation, ancrant la course dans l’identité de l’entreprise, et ce bien avant qu’elle ne devienne un géant automobile mondial.

02 Le programme “Total Performance” et la victoire au Mans

Le programme « Total Performance » de Ford, lancé au début des années 1960, était une stratégie visant à lier directement les succès en compétition aux ventes en concession.

The Ford GT at Le Mans in 1966 © 24h Le Mans

Son objectif le plus ambitieux était de battre Ferrari aux 24 Heures du Mans, la course d’endurance la plus prestigieuse au monde. Après des débuts difficiles, Ford a réalisé une percée historique en 1966 avec un triplé (1-2-3) avec la GT40, puis a enchaîné quatre victoires consécutives au Mans (1966–1969).

Ces succès ont renforcé la crédibilité technique de Ford sur la scène mondiale, et sont également devenus l’un des chapitres les plus emblématiques de l’histoire du sport automobile.

03 L’histoire de Ford en NASCAR

Ford a été une force majeure en NASCAR depuis les premières années de la discipline, utilisant les courses de stock-car pour mettre en avant la résistance, la vitesse et la fiabilité de la marque dans le sport mécanique le plus populaire des États-Unis.

Ford has a long history with NASCAR © NASCAR

Grâce à des équipes et des pilotes légendaires, Ford a accumulé des dizaines de titres en Cup Series et remporté des centaines de courses. Ses voitures – de la Galaxie et la Torino à la Thunderbird et l’actuelle Mustang – sont devenues des icônes de la course américaine, faisant de Ford l’une des marques les plus couronnées et les plus durables en NASCAR.

04 Le rôle de Ford en Formule 1 et les moteurs Cosworth

L’impact de Ford en Formule 1 a été indissociable de son partenariat avec Cosworth, qui a révolutionné le sport à partir de 1967 avec les débuts du moteur Ford-Cosworth DFV (Double Four Valve). Celui-ci a remporté plus de 150 Grands Prix, ce qui en a fait le moteur le plus victorieux de l’histoire de la F1.

Ford Sierra RS Cosworth © Getty images

Grâce à ce programme, Ford est devenue l’une des forces les plus influentes de la Formule 1, façonnant des décennies de compétition et contribuant à définir l’ère moderne des Grands Prix.

05 Ford en WRC

Ford a également été un acteur majeur du rallye et du Championnat du monde des rallyes (WRC) pendant des décennies, utilisant cette discipline pour prouver la solidité et les performances de ses voitures de route sur certains des terrains les plus difficiles au monde. À partir de la Ford Escort et de la RS1800 dans les années 1970, Ford a connu le succès au niveau international, avec notamment deux titres constructeurs en WRC (1979 et 2006) et de nombreuses victoires avec des pilotes légendaires comme Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae et Marcus Grönholm.

La Ford Fiesta RS au Rallye de France 2011 © Ford

Des icônes ultérieures comme la Focus WRC et la Fiesta WRC ont permis à Ford de rester aux avant-postes du championnat pendant plus de 20 ans. Ces exploits en rallye ont renforcé l’image de Ford en tant que constructeur de voitures rapides et robustes.

06 Le retour de Ford en Formule 1 avec Red Bull Racing

Pour la saison 2026 de Formule 1, Ford fait son grand retour. Pour sa première implication en F1 depuis plus de vingt ans, la marque américaine s’est associée à Red Bull.

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sous la bannière Red Bull Ford Powertrains, Ford a collaboré avec Red Bull au développement d’une unité de puissance hybride nouvelle génération – incluant des technologies avancées de moteur électrique, de batterie et de carburants durables – destinée à motoriser à la fois Oracle Red Bull Racing et l’équipe sœur Racing Bulls, au moins jusqu’en 2030.

07 Revivez le lancement de la monoplace Red Bull Racing pour 2026

All eight of the team's championship winners © Getty Images/Red Bull Content Pool

La présentation de la saison 2026 d’Oracle Red Bull Racing a eu lieu le 15 janvier 2026 . L’équipe y a dévoilé ses nouvelles livrées et mis en avant son partenariat Red Bull Ford Powertrains, et le tout a été retransmis en direct sur Red Bull TV depuis Detroit, dans le Michigan.

Lancement F1 2026 de Red Bull et Ford Powertrains Les équipes F1 d'Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls dévoilent leurs livrées pour la saison 2026, ainsi que leur nouveau partenariat avec Red Bull Ford Powertrains.