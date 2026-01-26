© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
L’histoire de Ford en sport automobile et son partenariat avec Red Bull
Ford a récemment annoncé son retour en Formule 1 avec Oracle Red Bull Racing. Pour certains, cela peut sembler nouveau. Il n’en est rien. Revenons sur l’histoire de la marque dans le sport auto.
Ford est de retour en Formule 1 avec Red Bull. Pour le constructeur automobile américain, il ne s’agit pas d’un come-back, mais de continuité.
De sa victoire avec Ferrari au Mans à la motorisation de champions en NASCAR, en rallye et en F1, Ford façonne le sport automobile depuis presque un siècle. En 2026, l’Ovale bleu revient à ses premiers amours aux côtés de Red Bull Racing et de Racing Bulls. Et une nouvelle fois, tout commence à Detroit.
Plongeons dans l’histoire de Ford en sports mécaniques !
01
Les débuts de Ford en motorsport
Dès ses premières années, Ford a utilisé le sport automobile à la fois comme banc d’essai et comme un puissant outil marketing. La marque a très tôt rejoint la compétition pour démontrer la fiabilité et les performances de ses produits. Notamment avec le robuste Model T, engagé dans des épreuves d’endurance, ainsi que les Model K, et les voitures de course « 999 » qui ont établi des records de vitesse au début du XXe siècle.
Ces succès ont fait la réputation de Ford en matière de solidité et d’innovation, ancrant la course dans l’identité de l’entreprise, et ce bien avant qu’elle ne devienne un géant automobile mondial.
02
Le programme “Total Performance” et la victoire au Mans
Le programme « Total Performance » de Ford, lancé au début des années 1960, était une stratégie visant à lier directement les succès en compétition aux ventes en concession.
Son objectif le plus ambitieux était de battre Ferrari aux 24 Heures du Mans, la course d’endurance la plus prestigieuse au monde. Après des débuts difficiles, Ford a réalisé une percée historique en 1966 avec un triplé (1-2-3) avec la GT40, puis a enchaîné quatre victoires consécutives au Mans (1966–1969).
Ces succès ont renforcé la crédibilité technique de Ford sur la scène mondiale, et sont également devenus l’un des chapitres les plus emblématiques de l’histoire du sport automobile.
03
L’histoire de Ford en NASCAR
Ford a été une force majeure en NASCAR depuis les premières années de la discipline, utilisant les courses de stock-car pour mettre en avant la résistance, la vitesse et la fiabilité de la marque dans le sport mécanique le plus populaire des États-Unis.
Grâce à des équipes et des pilotes légendaires, Ford a accumulé des dizaines de titres en Cup Series et remporté des centaines de courses. Ses voitures – de la Galaxie et la Torino à la Thunderbird et l’actuelle Mustang – sont devenues des icônes de la course américaine, faisant de Ford l’une des marques les plus couronnées et les plus durables en NASCAR.
04
Le rôle de Ford en Formule 1 et les moteurs Cosworth
L’impact de Ford en Formule 1 a été indissociable de son partenariat avec Cosworth, qui a révolutionné le sport à partir de 1967 avec les débuts du moteur Ford-Cosworth DFV (Double Four Valve). Celui-ci a remporté plus de 150 Grands Prix, ce qui en a fait le moteur le plus victorieux de l’histoire de la F1.
Grâce à ce programme, Ford est devenue l’une des forces les plus influentes de la Formule 1, façonnant des décennies de compétition et contribuant à définir l’ère moderne des Grands Prix.
05
Ford en WRC
Ford a également été un acteur majeur du rallye et du Championnat du monde des rallyes (WRC) pendant des décennies, utilisant cette discipline pour prouver la solidité et les performances de ses voitures de route sur certains des terrains les plus difficiles au monde. À partir de la Ford Escort et de la RS1800 dans les années 1970, Ford a connu le succès au niveau international, avec notamment deux titres constructeurs en WRC (1979 et 2006) et de nombreuses victoires avec des pilotes légendaires comme Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae et Marcus Grönholm.
Des icônes ultérieures comme la Focus WRC et la Fiesta WRC ont permis à Ford de rester aux avant-postes du championnat pendant plus de 20 ans. Ces exploits en rallye ont renforcé l’image de Ford en tant que constructeur de voitures rapides et robustes.
06
Le retour de Ford en Formule 1 avec Red Bull Racing
Pour la saison 2026 de Formule 1, Ford fait son grand retour. Pour sa première implication en F1 depuis plus de vingt ans, la marque américaine s’est associée à Red Bull.
Sous la bannière Red Bull Ford Powertrains, Ford a collaboré avec Red Bull au développement d’une unité de puissance hybride nouvelle génération – incluant des technologies avancées de moteur électrique, de batterie et de carburants durables – destinée à motoriser à la fois Oracle Red Bull Racing et l’équipe sœur Racing Bulls, au moins jusqu’en 2030.
07
Revivez le lancement de la monoplace Red Bull Racing pour 2026
La présentation de la saison 2026 d’Oracle Red Bull Racing a eu lieu le 15 janvier 2026. L’équipe y a dévoilé ses nouvelles livrées et mis en avant son partenariat Red Bull Ford Powertrains, et le tout a été retransmis en direct sur Red Bull TV depuis Detroit, dans le Michigan.
Lancement F1 2026 de Red Bull et Ford Powertrains
Les équipes F1 d'Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls dévoilent leurs livrées pour la saison 2026, ainsi que leur nouveau partenariat avec Red Bull Ford Powertrains.