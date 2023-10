F1 2026  : une révolution et (beaucoup) de questions

, cela pourrait engendrer des voitures trop complexes et trop lourdes, plus (trop ?) proches des engins d’Endurance (la discipline des 24 heures du Mans). Et une chose est sûre : ces discussions sur l’avenir de la discipline sont aussi passionnées que les débats en piste.

Ainsi, le Conseil mondial souhaite faire passer la F1 en mode plus responsable. Le carburant, qui sera 100% durable, utilisera notamment des biocarburants fabriqués à partir de biomasse (de matière organique). Si le moteur V6 de 1,6 litres est conservé, la puissance électrique gagne des watts et sera portée à 350 KW, soit 475 chevaux. Par ailleurs, fini le MGU-H. Derrière cet acronyme un peu barbare, on parle d’une technique qui permet, sur les moteurs actuels, de récupérer l’énergie produite par les gaz d’échappement pour le fonctionnement du moteur.

