Que mange un pilote de F1 en une journée ?

Le pilote de F1 moderne est une combinaison de nombreux talents - en plus d'être capable de conduire, il doit donner des informations précises à l'équipe sur le muret des stands, comprendre la configuration de la voiture et avoir le sens des affaires pour gérer sa carrière. Ils doivent également être en excellente forme physique.

L'alimentation joue un rôle énorme pour rester en forme et au top, il est donc essentiel de savoir quel carburant mettre dans le réservoir. Voici notre guide de la nutrition pour les pilotes de F1.

01 Pourquoi le régime alimentaire d'un pilote de F1 est-il si important ?

Piloter une voiture de F1 est épuisant : dans la course la plus extrême, le Grand Prix de Singapour, où il fait deux fois plus chaud que dans n'importe quelle autre course, le pilote perd 3 à 4 kg en sueur. Et dans n'importe quel Grand Prix, le corps des pilotes fait de gros efforts pour faire face à la chaleur et au stress de la force G. Il est également éprouvant mentalement de trouver la ligne de course parfaite, d'attaquer, de défendre et de communiquer avec le mur des stands. Un plan de repas est donc basé sur le développement de la force et de la concentration.

Ce qu'il y a au menu

Glucides : Les pilotes vont avoir besoin d'énergie, alors ils se chargent en glucides à la fois avant une course et avant l'entraînement. Il s'agit de glucides à combustion lente, riches en fibres, provenant de céréales, de riz brun et de légumineuses, plutôt que de pâtes ou de frites. Ces glucides sont également riches en potassium et en magnésium, qui aident l'esprit, les muscles et le système nerveux à fonctionner.

Daniel Riccardo et Max Verstappen © Chee Boon Pin/Red Bull Content Pool

Fruits et légumes : Pauvres en graisses et riches en énergie, en vitamines et en minéraux, les pilotes ont un accès presque illimité au bar à salades où ils peuvent faire le plein de légumes et de fruits frais. Ils ont besoin d'au moins cinq à sept portions de fruits et légumes par jour, mais il est conseillé d'en consommer davantage. En plus de leur valeur nutritionnelle évidente, ils contribueront à la libération de l'énergie et renforceront leur immunité.

Protéines : Comme tous les sportifs te le diront, les protéines fournissent des acides aminés qui sont essentiels à la construction des tissus musculaires. Elles sont également essentielles à la guérison des blessures telles que les foulures et les contusions. Il faut deux grammes de protéines par kilo de poids corporel pour maintenir la masse corporelle, ce qui signifie que les pilotes ont besoin d'un régime riche en protéines, idéalement pauvre en graisses comme le poulet et le poisson, tandis que le tofu et les légumineuses sont parfaits pour les végétaliens comme le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

L'eau : Rester hydraté est essentiel et les pilotes ne sont jamais loin de leur bouteille de boisson. Les fans de F1 aux yeux d'aigle auront également remarqué que les pilotes boivent dans des poches portables - celles-ci sont remplies d'électrolytes qu'ils transpireront pendant la course. Ces électrolytes aident à maintenir le niveau de glucose dans le sang et à gérer la fatigue mentale et physique. Les pilotes de Red Bull ont également une réserve de caféine et de sucre à portée de main sous la forme d'une boisson énergétique fonctionnelle.

02 Que mange un pilote de F1 au cours d'une journée normale ?

Voici ce qu'il y a au menu d'une journée lors d'un week-end de course.

Petit déjeuner : Porridge avec des baies, une banane, des noix, sucré avec du miel.

Déjeuner : Salade, suivie d'un blanc de poulet, d'une salsa de tomates et de légumes bouillis. Un fruit pour le dessert.

Dîner : Soupe à la tomate, suivie d'un poisson grillé, d'une patate douce et d'une salade. Yoghourt pour le dessert.

03 Quels sont le poids, la taille et la silhouette idéaux pour un pilote de F1 ?

Daniel Ricciardo dans un food truck © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Plus la voiture est légère, moins il faut de puissance pour la propulser sur la piste, moins elle use les composants clés tels que les pneus et plus elle peut rouler vite et/ou longtemps. En ce qui concerne les pilotes, ils sont façonnés par l'époque à laquelle ils courent. Compare Keke Rosberg et son fils Nico : deux champions du monde de F1, mais des corps très différents. Au début des années 80, Keke courait dans des voitures turbocompressées avec des moteurs en acier et des châssis en métal - il avait besoin de beaucoup de force dans le haut du corps pour lutter contre le poids lourd de la machine.

Les voitures que Nico a pilotées 25 ans plus tard étaient très différentes, car les matériaux ultra-légers ont fait baisser le poids de la voiture et les pilotes devaient également être légers. Certains pilotes s'affamant pour atteindre leur poids de combat, en 2019, un poids combiné minimum a été introduit : 180 kg comprenant le pilote, le casque, les bottes et la combinaison de course.

Pour mémoire, en 2024, le triple champion du monde Max Verstappen est le pilote le plus grand de l'écurie Red Bull avec ses 180 cm et son poids de 71 kg, suivi de Daniel Ricciardo 178 cm/70 kg, Sergio Pérez 175 cm/63 kg et Yuki Tsunoda 159 cm/53 kg. Puisque tu as posé la question, le pilote le plus grand sur la grille est Alex Albon 186cm/76kg.

04 Qu'en est-il de la nourriture réconfortante ?

Certains jours, tu as juste besoin d'un cheeseburger. Ou, dans le cas du pilote des années 60 Pedro Rodríguez, le Mexicain qui était basé au Royaume-Uni avait toujours une bouteille de sauce Tabasco pour épicer la nourriture fade.

Yuki Tsunoda smiling: The F1 driver would love to open his own restaurant. © Getty Images/Red Bull Content Pool J'aime la façon dont ils sont passionnés par la nourriture en Italie Yuki Tsunoda

Pour Verstappen, un humble bol de soupe à la tomate suffit, car c'était le plat préféré de son enfance.

Tsunoda, quant à lui, est un véritable passionné de cuisine. Lorsqu'il raccrochera ses gants de course, il prévoit d'ouvrir son propre restaurant de fusion combinant la cuisine japonaise et les aliments qu'il a appréciés en parcourant le monde avec le cirque de la F1.

Le fait qu'il vive dans le paradis gastronomique qu'est l'Italie n'y est pas étranger. "J'aime la passion qu'ils ont pour la nourriture en Italie", a-t-il déclaré à ESPN. "J'aime leurs entrées, et évidemment les pâtes et les pizzas avec quelque chose dessus".

Et cela remet les choses en perspective : la carrière d'un pilote de F1 est courte et l'alimentation n'est qu'un élément de plus à mettre en place sur la route qui mène au sommet. L'ancien chef d'équipe, Franz Tost, qui a encadré les carrières de vainqueurs de courses comme Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, l'exprime ainsi : "La nutrition fait partie de la discipline. C'est extrêmement important. Je me fiche du goût de la mortadelle, elle n'a pas sa place dans l'assiette de mes pilotes."