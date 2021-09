Découvrez Fracture, la nouvelle map de Valorant

Valorant n’a qu’un peu plus d’un an. Vous en êtes-vous seulement rendu compte ? Le jeu de tir développé par Riot Games a connu une actualité si frénétique qu’on serait presque tenté de penser qu’il a toujours été présent sur le circuit esport. Il n’en est rien, et le jeu a toujours besoin de variété de contenu. Les développeurs en sont naturellement conscients, et pour l’épisode 3 Réflection Acte II , ont décidé de nous dévoiler une nouvelle map pour Valorant : Fracture . Une map qui est loin de ressembler à celles déjà présentes en jeu, bien sûr, mais aussi sur n’importe quel autre jeu de tir. Voilà qui promet.

Présentation de Fracture

Fracture a une particularité très importante : c’est une map en forme de H avec seulement deux bomb site à l’opposé l’un de l’autre. Les défenseurs spawnent au centre de cette carte et doivent décider comme d’habitude de comment défendre chacun des postes, en séparant habilement leurs forces et en ayant une communication bien rodée. Qu’en est-il des attaquants ? C’est là que tout se corse.

La mini map de Fracture © Mandatory.gg

Les attaquants spawnent sur le bas de la carte, oui… Mais peuvent, avant même le début de la partie, utiliser des cordes pour se retrouver tout en haut. Grâce à cette configuration, ils peuvent immédiatement attaquer en tenaille le bomb site A ou B et rapidement jouer leur plant. Fracture est également la seule carte du jeu à offrir 4 orbes, réparties aux quatre coins de la map. Chose importante : les cordes ne vont que dans un seul sens, ne vous permettent pas de vous arrêter, et vous ne pouvez pas vous en détacher : elles n’ont vraiment que pour seul but de vous faire aller de l’autre côté.

Et petite note au passage : pour ceux qui aimeraient découvrir un peu plus l’histoire de Valorant , vous pouvez interagir avec de nombreux objets sur cette carte et ils vous fourniront plein d’informations !

Comment jouer sur Fracture ?

Fracture est encore en test et peut bien évidemment changer d’ici sa véritable sortie sur le jeu. Cependant, on a pu voir en observant les pros de G2 ou encore Shroud jouer sur cette carte plusieurs choses. Tout d’abord, c’est que malgré le fait qu’il s’agisse d’une grande map, les duels se trouvent extrêmement rapidement. Une poignée de secondes suffit à ce que les joueurs soient déjà en train de se fraguer sur A Dish, A Hall, B Arcade et B Main. Les défenseurs doivent être parfaits d’entrée de jeu : les ouvertures sont extrêmement sanglantes. De là à dire qu’il s’agit d’une map qui favorise les attaquants ? Sur le papier, c’est le consensus des premiers retours, mais il faudra la voir véritablement jouée à haut niveau pour s’en convaincre.

Un aller-retour pour l’autre côté de la map svp © Riot Games

Est-ce que cette attention portée sur une ouverture forte pousserait un retour à une méta de rush où des duellistes comme Jett ou Raze peuvent immédiatement dasher dans la zone pour la nettoyer ? Selon l’analyse de Shroud, c’est peu probable. Les deux bomb site sont accessibles via de long corridor qu’il est difficile de parcourir en une seule capacité, et qui sont ouverts sur plusieurs fronts permettant de les garder constamment en visée. Il est fort probable qu’une Jett se fasse Ope à la moindre tentative de la sorte.

Par contre, il est une tactique qui semble l’emporter sur le reste pour le moment : le switch and bait. Les bluffs et double buffs pourraient être redoutables sur cette carte, particulièrement alors que changer du point A au point B et inversement prend un temps considérable faute de la taille de la map elle-même. Ainsi, un agent comme Yoru pourrait trouver une toute nouvelle utilité à ses capacités de téléportation et de pas fantômes, quand Omen pourrait retrouver les faveurs des joueurs pro.

Dasher vers ce point paraît une très mauvaise idée © Riot Games

Une chose est sûre : l’équipe de Riot Games a fait un gros pari sur la carte Fracture. Celui de tenter de nouvelles dynamiques que l’on n’aurait jamais vu venir sur un FPS tactique à 5 de la sorte. Fracture succédant à Breeze, on a la sensation que les développeurs veulent se séparer désormais de l'image “c’est très CS” que Valorant avait à ses débuts. Et c’est loin de nous déplaire.