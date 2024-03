Le calendrier du Freeride World Tour 2024

La saison 2024 propose six stops, offrant aux riders quatre compétitions avant le Cut. Ceux qui gagnent assez de points pourront participer aux FWT Finals à Fieberbrunn et Verbier, où ils pourront se battre pour le graal ultime : le titre de champion du monde. Les athlètes qui ont été relégués auront la possibilité de se qualifier pour le FWT25 en participant au FWT Challenger , où ils affronteront les meilleurs riders des FWT Qualifiers .

La saison 2024 propose six stops, offrant aux riders quatre compétitions avant le Cut. Ceux qui gagnent assez de points pourront participer aux FWT Finals à Fieberbrunn et Verbier, où ils pourront se battre pour le graal ultime : le titre de champion du monde. Les athlètes qui ont été relégués auront la possibilité de se qualifier pour le FWT25 en participant au FWT Challenger , où ils affronteront les meilleurs riders des FWT Qualifiers .

Nichée entre l'Europe et l'Asie, la Georgie accueille les skieurs pour l'ultime étape avant le Cut, et surtout l'ultime chance pour eux de se qualifier pour les finales de la FWT. C'est à plus de 5000 m d'altitude sur l'imposante chaîne de montagnes du Caucase que les riders s'affrontent dans des conditions exceptionnelles. Ils se retrouveront le 7 mars prochain pour déterminer ceux qui auront leur place en finale.

Georgia Pro (1-7 mars) : Nichée entre l'Europe et l'Asie, la Georgie accueille les skieurs pour l'ultime étape avant le Cut, et surtout l'ultime chance pour eux de se qualifier pour les finales de la FWT. C'est à plus de 5000 m d'altitude sur l'imposante chaîne de montagnes du Caucase que les riders s'affrontent dans des conditions exceptionnelles. Ils se retrouveront le 7 mars prochain pour déterminer ceux qui auront leur place en finale.

Georgia Pro (1-7 mars) : Nichée entre l'Europe et l'Asie, la Georgie accueille les skieurs pour l'ultime étape avant le Cut, et surtout l'ultime chance pour eux de se qualifier pour les finales de la FWT. C'est à plus de 5000 m d'altitude sur l'imposante chaîne de montagnes du Caucase que les riders s'affrontent dans des conditions exceptionnelles. Ils se retrouveront le 7 mars prochain pour déterminer ceux qui auront leur place en finale.