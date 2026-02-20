Freeride World Tour 2026 : présentation de la saison

Le Freeride World Tour (FWT) 2026 réunira l’élite mondiale du ski et du snowboard freeride sur quatre étapes qualificatives suivies de deux finales. Le circuit traversera les Pyrénées espagnoles, les Alpes françaises et autrichiennes, le Caucase géorgien puis l’Alaska et les Alpes valaisannes.

The Cut : sélection pour les finales

À l’issue des quatre premières étapes, seuls les 60 % meilleurs riders seront qualifiés pour les FWT Finals. Ce moment, appelé The Cut, marque un tournant dans la saison.

Le classement est établi en retenant les trois meilleurs résultats de chaque athlète. Ceux qui passent ce cap accèdent à deux sites contrastés pour les finales :

l’Alaska et son vaste backcountry,

Verbier et son terrain raide et technique.

Les autres concurrents voient leur saison s’arrêter à ce stade.

01 Baqueira Beret Pro by Movistar (16–21 janvier)

Le Tour débutera à Baqueira Beret, dans les Pyrénées espagnoles. Cette destination est désormais bien installée au calendrier du FWT. L’événement se déroule dans une station où l’affluence locale est importante et où l’ambiance autour des compétitions est reconnue.

La face retenue, le Tuc de Bacivèr, propose des pentes marquées, des barres rocheuses et une neige aux caractéristiques variables. Les riders doivent y conjuguer choix de ligne, contrôle de la vitesse et capacité d’adaptation à un terrain mêlant couloirs étroits, zones plus ouvertes et sauts techniques.

02 Val Thorens Pro (24–29 janvier)

Le Tour fera ensuite étape en France pour la deuxième édition du Val Thorens Pro. Située au cœur des 3 Vallées, la station propose un terrain d’altitude propice au freeride de compétition.

La face utilisée se trouve sur la Cime Caron, sommet emblématique des Alpes françaises. Son versant nord présente une pente raide, parsemée de rochers et exposée au vent. Entre falaises, couloirs étroits et changements de rythme rapides, ce site illustre bien les exigences du big‑mountain freeride moderne.

03 Georgia Pro – Tetnuldi (22–28 février)

Fin février, le FWT reviendra à Tetnuldi, dans le massif du Caucase en Géorgie. Le domaine est connu pour ses pentes étendues et souvent bien enneigées, ce qui en fait un terrain adapté aux grandes lignes de freeride.

La face de compétition, Kakhiani, domine la région. Orientée nord‑nord‑ouest, elle conserve en général une neige froide et stable. Le profil reste toutefois exigeant, avec des pentes soutenues, des spines sculptées par le vent et des zones rocheuses exposées. Les riders doivent y faire preuve à la fois de précision et de sang‑froid.

04 Fieberbrunn Pro (5–10 mars)

En mars, le FWT fera étape à Fieberbrunn, en Autriche. Cette compétition est considérée comme l’une des plus exigeantes de la saison, en raison de conditions de neige parfois changeantes et d’un terrain complexe. Les athlètes y évoluent sous une pression importante, la moindre erreur pouvant peser lourd dans le classement général.

La face du Wildseeloder est devenue un classique du Tour. Située au‑dessus des Alpes autrichiennes, elle se caractérise par une pente soutenue, des couloirs serrés et des falaises exposées. Elle demande un pilotage précis, une bonne lecture de terrain et une gestion rigoureuse du risque.

05 FWT Finals 1 – YETI Alaska Haines Pro (15–22 mars) – NEW

En 2026, le FWT revient en Alaska, à Haines, pour la première fois depuis 2017. Le YETI Alaska Haines Pro constituera la première étape des finales, réservée aux riders qualifiés après The Cut.

Le secteur de Haines est connu pour ses longues arêtes (« spines »), sa poudreuse profonde d’influence maritime et ses pentes marquées. Le terrain y est vaste, peu aménagé et demande des compétences solides en big‑mountain freeride : choix de ligne pertinent, gestion de la vitesse sur neige profonde et engagement mesuré dans un environnement isolé.

06 FWT Finals 2 – YETI Xtreme Verbier (28 mars – 5 avril)

La saison se conclura à Verbier, en Suisse, avec le YETI Xtreme Verbier, deuxième étape des finales. Les titres de champions du monde y seront attribués.

Xtreme Verbier © Freeride World Tour/Eisinger

Les concurrents évolueront sur le Bec des Rosses, une face emblématique du circuit, caractérisée par une forte inclinaison, un relief rocheux marqué et de nombreux couloirs étroits. Ce terrain demande une grande précision technique, une bonne anticipation et une gestion du risque particulièrement fine. C’est la dernière épreuve de la saison et celle qui décide des classements finaux.