Freeride World Tour 2021 : coup double en Andorre !

Freeride World Tour 2021 : spectacle ébouriffant en Andorre le 1er jour !

Tandis que chez les dames, l’expérience a fait la différence, chez les hommes, la victoire est allée aux « young guns » : Hedvig Wessel (NOR) et Ross Tester (USA) en ski, et Marion Haerty (FRA) et Cody Bramwell (GBR) en snowboard sont les vainqueurs en cette ouverture de saison du Freeride World Tour (FWT) 2021 à Ordino Arcalís, Andorre. Tu peux revivre ici le 1er jour et voir comment la crème de la crème joue de ses spatules et de ses noses dans les montagnes d’Andorre !