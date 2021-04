FIFA 21 : Le guide complet des Icon Swaps 2 de FUT 21

sont disponibles, quel est le moyen le plus simple de les compléter et quelles récompenses devez-vous privilégier ? Lisez la suite et nous vous expliquerons tout.

sont arrivés, apportant avec eux la possibilité de gagner 18 jetons Icon Swap supplémentaires et de les utiliser pour débloquer des packs et des joueurs passionnants, y compris quelques icônes Prime Moments ! Il y a un tas de choses à faire et de belles récompenses, mais quand tous les

Pack Icône Prime 91+ - 14 jetons - Les chances de tomber sur une très bonne Icône Prime sont beaucoup plus élevées avec ce pack, mais ce n'est pas un coup sûr. Il y a environ 70 icônes Prime notées 91 et plus, et au moins 20 d'entre elles sont évaluées à moins de 500k sur le marché des transferts.

Pack 81+ x25 - 2 jetons - La récompense la plus facile à gagner est un jet de dé sur 25 cartes or rares notées 81 ou plus. Vous pouvez vous retrouver avec un tas d'animations, ou vous pouvez vous retrouver avec rien d'autre que des cartes or rares à jeter.

Tout d'abord, assurez-vous de les ouvrir quand il y a une bonne promo en direct. Nous avons encore des promotions comme FUT Birthday et bien sûr la Team of the Season à venir, qui sont des options beaucoup plus prometteuses. Cette dernière est réputée, car EA desserre les ficelles et permet aux joueurs d'inonder leurs équipes de cartes de joueur bleues très forts en fin de saison. Si vous avez la patience de vous accrocher à vos packs x25 jusqu'à ce que l'équipe complète de la Team of the Season soit dans les packs, vous avez de bonnes chances d'en obtenir au moins un parmi tout votre pack opening.

sont les plus éprouvantes des objectifs des Icon Swaps 2, car vous êtes censé jouer avec un niveau de difficulté élevé, en utilisant probablement une équipe avec un mauvais collectif ou au moins des joueurs trop faibles, et l'IA n'abandonne pas les parties, ce qui signifie que vous êtes prêt pour 15 minutes de jeu, quoi qu'il arrive (et plus si vous jouez les prolongations).

Heureusement, l'IA en Clash d’équipes est assez facile à battre, même lorsque vous augmentez la difficulté. L'astuce consiste à attaquer de manière très agressive en début de partie. Utilisez des une-deux et essayez de sprinter derrière la défense léthargique, et continuez à attaquer une fois que vous avez marqué. Si vous parvenez à marquer trois ou quatre fois dans les 20 premières minutes, vous pourrez vous détendre pour le reste du match, car l'IA ne poursuit pas le jeu de manière particulièrement difficile. Si vous n'avez pas réussi à prendre une grande avance, vous pouvez abandonner et essayer un autre match, car l'IA a tendance à avoir des périodes de domination dans les matchs plus serrés et vous pouvez prendre du retard.

. De nombreux joueurs les considèrent comme des matchs de "but en or", où le premier joueur qui encaisse un but doit immédiatement déclarer forfait pour aider l'autre joueur dans son parcours. C'est ce qui est le plus logique dans le cas de Une Nation, où vous n'avez besoin que de victoires et où rien d'autre ne compte.