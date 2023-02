En Espagne, Maxime Chabloz suit son plan à la lettre

Un backflip, un 360, un run fluide, Maxime Chabloz a lancé sa nouvelle saison sur le FIS Freeride World Tour (FWT), celle de la défense de son titre mondial, avec une prestation solide sur les pentes blanches de Baqueira Beret. «Tout s’est déroulé selon le plan. Le but était de poser un run chill», analyse le rider suisse de 21 ans, qui a skié avec la tête pour prendre la 5e place de cette première étape de l’hiver. «Mon run était super fun! J’ai volontairement choisi d’éviter des éléments compliqués pour ne pas tomber. J’ai fait mes tricks dans des endroits faciles. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas sur le podium.»

Assurer était le mot d’ordre pour Maxime Chabloz, sur une face catalane qui ne permettait pas de s’engager au maximum. Entre une avalanche matinale avant la compétition qui a obligé les riders à revoir leurs plans et une neige tantôt gelée, tantôt carton et parfois légèrement poudreuse, les conditions n’étaient pas optimales. «Il n’y avait pas beaucoup de neige et plutôt pas mal de cailloux. Je ne voulais pas partir à la faute et c’est pour cela que j’ai opté pour ligne conservatrice», analyse le prodige, qui applaudit la performance de Max Palm. Le Suédois s’est imposé en faisant le spectacle. «Jamais je n’aurais fait la même ligne, car c’était risqué. Il mérite pleinement sa victoire.»

Le désavantage du numéro 1

Sur la montagne espagnole, le champion du monde a eu l’honneur de lancer le bal des skieurs. Droper avec le dossard numéro 1 n’est toutefois pas vraiment un avantage. «C’est dur à estimer le niveau des adversaires, on ne connaît pas non plus la ligne que les autres ont choisi. On ne peut pas se fier aux traces des snowboardeurs, car entre les catégories il y a une sacrée différence. Du coup, si j’avais déjà pu voir l’un ou l’autre skieur aurait été une vraie aide.»

Au-delà de sa performance, le rider helvétique s’est particulièrement réjoui de retrouver la famille du FWT qu’il avait quittée en tant que nouveau patron l’hiver dernier. «Même si la moitié des riders n’est plus la même, il y a toujours cette superbe atmosphère. C’est incroyable de partager cette passion avec autant de monde.»

En Andorre «pour attaquer»

Dans les Pyrénées encore, Maxime Chabloz retrouvera dès cette semaine ce groupe de passionnés pour la seconde étape du Tour, à Ordino Arcalís. Avant de chausser à nouveau ses spatules, le Valdo-Nidwaldien a profité de deux jours de pause pour sortir sa planche de surf sur la Côte Atlantique, à Biscarosse. «Il y a de belles vagues et cela me permet de reposer mes jambes.» Et de se changer les idées, évidemment.

Car dans les montagnes andorranes, celles où il avait triomphé pour la première fois parmi les pros l’hiver dernier, Maxime Chabloz se veut ambitieux. «Avoir gagné cette compétition me donne un surplus de confiance avant d’y retourner. Et si les conditions sont bonnes, j’ai de bonnes chances. J’y vais pour attaquer.» Plus question d’assurer cette fois.