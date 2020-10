G2 Esports : un Worlds 2020 remarquable pour la meilleure équipe européenne

Quelle année tumultueuse pour G2 Esports . Et pourtant, malgré les analyses s’accordant à dire qu’il ne s’agissait plus de la même équipe qui a su dominer l’année 2019, ils ont presque tout gagné en 2020. En jetant un œil dans le rétroviseur, deux titres des League of Legends European Championship (LEC) et une demi-finale des World Championship reste une bonne année pour n’importe quelle équipe. Le futur continue de rester radieux pour la meilleure équipe de LoL que l’Europe n’ait jamais produite.

2020 a commencé par une petite expérience. Après avoir été quasi inarrêtable l’année dernière, Rasmus “Caps” Winther et Luka “Perkz” Perkovic ont décidé de changer de lanes pour voir s’ils pouvaient réitérer l’exploit. Perkz est revenu à sa mid lane naturelle, tandis que Caps s’est essayé à la bot lane pour la première fois dans un environnement compétitif. Ils ont connu des hauts et des bas en cherchant à correspondre à ces nouveaux rôles, mais Caps est devenu bien meilleur à mesure que le temps passait.

Perdre contre Misfits et Schalke 04 au milieu de la saison d’automne a été un léger contretemps, mais sorti de ça, G2 a pu dominer la compétition en prenant la première place avec un score final de 15-3 record. De quoi bien s’élancer sur les play-off. Cependant, ils ont fini par perdre leur premier match contre les MAD Lions, descendant directement en lower bracket. Mais c’est aussi là qu’ils ont commencé à briller, en battant Origen 3-1 puis en prenant leur revanche sur les MAD Lions en demi-finales pour atteindre les finales des LEC une nouvelle fois.

C’est là qu’ils ont pu affronter leur vieil ennemi Fnatic, un affrontement qu’on imaginait tendu et plein de surprises. Dans les faits, c’est devenu le match le plus facile des play-offs pour G2 qui paraissait de retour à son meilleur niveau, et a balayé Fnatic avec un 3-0 magistral pour lever la coupe européenne pour la troisième fois de suite. Mais malgré cette victoire, il était temps d’en finir avec la petite expérience lancée auparavant : Perkz et Caps sont revenus à leurs rôles originaux pour l’été alors que G2 préparait les Worlds.

Perkz et Caps ont échangé leurs rôles au printemps © Riot Games/Flickr

La saison estivale de 2020 a été surprenante pour bien des raisons. Les fans des LEC ont pu observer la montée en puissance de Rogue et des MAD Lions, la run miracle de Schalke 04 et l’apparente chute des top teams habituelles comme Fnatic, Origin, et même dans un premier temps G2. Ils ont eu un début de saison difficile, et quelques difficultés personnelles en mi-saison ont poussé Perkz à ne pas jouer quelques parties, mais G2 a finalement réussi à reprendre son élan pour les play-offs.

Lors du premier round, ils ont battu MAD Lions une nouvelle fois et affronté Fnatic dans ce qui fut un renversement complet de leur première rencontre. Fnatic a fini par l’emporter à 3-2, créant l’un des affrontements les plus excitants de l’année. La semaine suivante, G2 a encore eu un affrontement serré contre Rogue sur le lower bracket des demi-finales, et l’a emporté pour pouvoir affronter Fnatic une nouvelle fois en finale. C’est là qu’ils ont retrouvé leur puissance complète, vainquant Fnatic 3-0 une nouvelle fois pour leur dernier match de la saison estivale et récupérant du même temps leur quatrième titre LEC à la suite.

Après avoir atteint les finales des Worlds en 2019 , G2 a tout fait pour enfin récupérer ce trophée. Les choses ont bien commencé alors qu’ils ont pu se défaire de Suning d’entrée de jeu, gagnant espoir se faisant de mettre leurs difficultés contre les équipes chinoises au LCS derrière eux. Cependant, ils ont perdu le match retour et le tiebreaker, faisant que G2 a pu atteindre les quarts de finales, mais seulement en second seed.

G2 a accéléré le rythme face à Gen.G. Tout comme ils l’ont fait lors des finales du LEC plus tôt, ils ont rapidement trouvé un 3-0 appuyé pour atteindre les demi-finales. Mais cette fois, c’est face à l’équipe coréenne DAMWON Gaming qu’ils se sont retrouvés, considérée comme l’une des meilleures de la compétition. G2 a pu gagner une partie, mais leur aventure aux Worlds s’est achevée ici alors que DWG l’a emporté 3-1 pour atteindre les finales.

Malgré tout, G2 a pu prendre par deux fois le titre de champion des LEC pour la deuxième année consécutive, et encore une fois être l’équipe européenne allant le plus loin dans les Worlds . La quête de l’Europe pour un titre aux Worlds continue, mais le bon côté des choses pour G2 est qu’ils apparaissent toujours comme la seule équipe pouvant réaliser ce rêve.

Individuellement, ses joueurs sont phénoménaux. En tant qu’équipe, G2 est toujours l’une des meilleures mondiales. En 2021, ils chercheront à gagner en solidité et en stabilité, mais seront toujours les favoris pour gagner tout ce que l’Europe a à offrir. Quelques fois cette année, ils ne semblaient pas correspondre à la méta actuelle du jeu. Aussi ne soyez pas surpris s’ils reviennent au style novateur et briseur de méta qui a fait leur succès en 2019.

Pour le moment, les prochains mois leur permettront de prendre un repos bien mérité. L’année fut compliquée, pleine de haut et de bas, mais G2 a réussi à l’emporter sur la majorité des moments importants de la saison. L’adversité ne les stoppe jamais, tout le monde sait donc qu’ils reviendront toujours plus frais et prêts à l’action dès Janvier.