Tout ce que tu dois savoir sur le Giro d'Italia 2026

Le premier des grands tours de cette année, le Giro d'Italia, est de retour pour sa 109e édition entre le 8 et le 31 mai. Commençant pour la première fois en Bulgarie, dans la ville côtière de Nessebar, la course de trois semaines passera trois jours dans les Balkans avant de se frayer un chemin du sud au nord sur le continent italien - le séjour en Suisse de l'étape 16 étant la seule autre fois où il sort des frontières italiennes - avant de s'achever par le parcours cérémoniel de type critérium à Rome.

Les meilleurs coureurs du monde devront parcourir 3 468 km entre le départ de la mer Noire et le circuit final de la capitale italienne, tandis que 48 764 m de dénivelé seront à gravir pour atteindre les sommets emblématiques des Apennins, de la vallée d'Aoste, des Alpes et des Dolomites.

D'un parcours stéréotypé difficile à une bataille féroce pour le classement général mettant en scène un espoir réaliste à domicile, voici tout ce que tu dois savoir à l'approche du Giro d'Italia 2026.

Le coup d'envoi du Tour d'Italie 2026 sera donné en Bulgarie © Giro d'Italia 2026

01 Le parcours du Giro d'Italia 2026 : quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau.

Si les départs à l'étranger des grands tours sont devenus monnaie courante ces derniers temps, 2026 est la première fois que le Giro d'Italia connaît deux Grande Partenze consécutives - la Bulgarie devenant le 11e pays à accueillir le départ du Giro, après l'Albanie l'année dernière.

À partir de là, le parcours ne présente pas le même dénivelé que l'année dernière (un peu plus de 3 500 m), mais il conserve la difficulté qui a fait la renommée du Giro, notamment la montée de 14 km de la 7e étape vers Blockhaus (où Eddy Merckx a remporté sa première victoire d'étape en 1967), un monstrueux contre-la-montre individuel toscan de 42 km lors de la 10e étape, le profil en dents de scie de la 14e étape, qui comprend cinq des ascensions catégorisées de la vallée d'Aoste sur 133 km de course, et les coups de boutoir des Dolomites lors des 19e et 20e étapes.

Le Giro d'Italia est réputé pour ses ascensions difficiles © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Dans l'ensemble, le peloton de 2026 sera confronté à un contre-la-montre individuel, huit étapes de sprint, sept étapes de montagne intermédiaire et cinq étapes de haute montagne.

Jette un coup d'œil à l'aperçu complet des 21 étapes individuelles du Giro d'Italia ci-dessous :

Date Étape Parcours Distance Altitude gain Vendredi, May 8 1 Nessebar - Burgas 147km 876m Samedi, May 9 2 Burgas - Veliko Tarnovo 221km 2411m Dimanche, May 10 3 Plovdiv - Sofia 175km 1577m Lundi, May 11 Rest Day Mardi, May 12 4 Catanzaro – Cosenza 138km 1681m Mercredi, May 13 5 Praia a Mare - Potenza 203km 3740m Jeudi, May 14 6 Paestum - Naples 141km 684m Vendredi, May 15 7 Formia - Blockhaus 244km 4472m Samedi, May 16 8 Chieti - Fermo 156km 1872m Dimanche, May 17 9 Cervia - Corno alle Scale 184km 2352m Lundi, May 18 Rest Day Mardi, May 19 10 Viareggio - Massa ITT 42km 98m Mercredi, May 20 11 Porcari (Paper District) - Chiavari 195km 2550m Jeudi, May 21 12 Imperia - Novi Ligure 175km 2165m Vendredi, May 22 13 Alessandria - Verbania 189km 1398m Samedi, May 23 14 Aosta - Pila (Gressan) 133km 4202m Dimanche, May 24 15 Voghera - Milan 157km 630m Lundi, May 25 Rest Day Mardi, May 26 16 Bellinzona - Carì 113km 2961m Mercredi, May 27 17 Cassano d'Adda - Andalo 202km 3216m Jeudi, May 28 18 Fai della Paganella - Pieve di Soligo 171km 1889m Vendredi, May 29 19 Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) 151km 4834m Samedi, May 30 20 Gemona del Friuli - Piancavallo 200km 3827m Dimanche, May 31 21 Rome - Rome 131km 1329m

02 La Bulgarie vous attend

Le pays des Balkans servira de toile de fond aux trois premiers jours d'action, mais le terrain relativement calme proposé signifie que tous sont susceptibles d'être disputés par les sprinters ou les échappées, ce qui signifie que nous pourrions avoir des visages surprenants dans la maglia rosa lors de la première journée de repos de la course.

Primož Roglič portant le maillot rose en 2025. © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03 Semaine 1 : Des sprints et un bouleversement du classement général

Après la première journée de repos du 11 mai, qui permettra au peloton de quitter la Bulgarie et de se diriger vers la côte sud de l'Italie, il faut s'attendre à une confrontation au sprint lors des étapes 4 et 6, avec une journée de roulage entre les deux. Les 244 km de l'étape 7, de Formia à Blockhaus, constituent le premier véritable test pour les favoris du classement général, et ne manqueront pas de modifier le classement général après six jours d'escarmouches - l'ascension de 14 km jusqu'au sommet de Blockhaus devrait voir un certain nombre de candidats au classement général se flétrir.

Si la 7e étape ne se termine pas en feu d'artifice, la 9e étape et la finale de la première semaine le feront sûrement ; le parcours de 184 km concentre la plupart de ses 2 352 m de dénivelé dans les 30 derniers kilomètres, et avec une journée de repos à suivre, les coureurs peuvent se permettre de repousser leurs limites.

04 Semaine 2 : Un contre-la-montre gigantesque, un parcours inspiré du Monument et un samedi escarpé

Après la deuxième journée de repos, la 10e étape est réservée aux spécialistes du contre-la-montre et propose un parcours plat de 42 km le long de la côte toscane, de Viareggio à Massa ; bien qu'il y ait encore beaucoup de défis à relever, sa longueur signifie que toute erreur de la part d'un candidat à la première place sera sévèrement punie. Le lendemain, le parcours est plus accidenté, mais c'est la 12e étape qui intéressera les coureurs classiques dans le peloton - le parcours est presque l'inverse de celui du monument Milan-San Remo.

Les spectateurs encouragent les coureurs lors du Giro d'Italia 2025. © Charly López/Red Bull Content Pool

Une journée de transfert suit vers les Alpes et sert d'échauffement pour ce qui est à venir le troisième samedi de la course. Avec 4 202 m de dénivelé positif en seulement 133 km de course, la 14e étape commence comme il se doit avec l'ascension de catégorie 1 vers Saint-Barthélemy. Une fois que les coureurs ont repris leur souffle dans la descente, les choses commencent à s'accélérer avec trois montées consécutives classées avant l'arrivée finale au sommet de 16,5 km à Pila - une montée avec une pente moyenne de 7 pour cent et une montée ferme pour les chèvres grimpantes. La deuxième semaine se termine par une étape de Milan axée sur le sprint, mais ce sera la dernière occasion pour les hommes rapides jusqu'à la finale du dimanche suivant.

05 Semaine 3 : Des montées, des montées et encore des montées

Après le dernier jour de repos vient une excursion suisse courte et intense - l'étape de 113 km comprend un circuit qui emprunte deux fois les montées de Torre et Leontica avant de se terminer par une arrivée au sommet sur la route de 11,6 km et 8 % de pente moyenne qui mène à la station de ski de Carì, dans le canton italophone du Tessin. Deux étapes de transition suivent avant que le gant ne soit jeté lors de la 19e étape - l'étape reine du Giro 2026. Avec six ascensions, près de 5 000 m de dénivelé et le Passo Giau hors catégorie et Cima Coppi (le point culminant de l'édition) (9,7 km à 9,4 % de moyenne), attends-toi à un feu d'artifice dans la bataille pour le GC ou à la consolidation de la maglia rosa dans les Dolomites.

Si l'étape 19 n'a pas décidé des choses, l'étape 20 le fera certainement. Bien que le terrain soit en grande partie roulant, sa double ascension vers Piancavallo pourrait être l'endroit où la course sera gagnée ou perdue. Enfin, après trois semaines en selle, les différents vainqueurs des maillots seront couronnés lors d'une cérémonie à Rome, mais comme il est garanti que l'étape se terminera au sprint, elle pourrait s'avérer cruciale dans la course aux points.

06 Les candidats au Giro d'Italia 2026

Le Giro d'Italia s'annonce comme une compétition féroce entre certains des talents les plus excitants du cyclisme, et sa liste de départ est remplie de coureurs qui ont déjà gagné le Grand Tour et de ceux qui ont l'ambition d'inscrire leur nom dans l'histoire de ce sport.

La lutte pour le maillot rose pourrait être serrée cette année © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France et champion de la Vuelta 2025, tentera de devenir le huitième coureur de l'histoire à remporter les trois grands tours, et sans Tadej Pogačar à affronter, le Danois part grand favori.

Ses perspectives ont reçu un coup de pouce lorsque son concurrent le plus probable pour la maglia rosa, João Almeida, a été écarté pour cause de maladie, ce qui signifie que UAE Team Emirates soutiendra probablement Adam Yates ou Jay Vine dans le GC à la place. Mais le couronnement de Vingegaard n'est pas gagné d'avance.

Egan Bernal, Richard Caparaz et Jai Hindley de Red Bull - BORA - hansgrohe ont tous remporté la Corsa Rosa auparavant, tandis que Giulio Pellizzari, le coéquipier de Hindley, a connu un Grand Tour à domicile éclatant en 2025, devenant le centre d'intérêt de l'équipe après que le précédent leader Primož Roglič a abandonné lors de la 16e étape et a terminé à la sixième place.

Enfin, les outsiders qui pourraient profiter d'un éventuel faux pas de Vingegaard comprennent le coureur autrichien Felix Gall et Ben O'Connor de Jayco AlUla.

07 Les équipes : Red Bull - BORA - hansgrohe remplies de talents italiens.

Le Giro d'Italia 2026 conserve les 23 équipes introduites lors de l'édition 2025, ce qui signifie que 184 coureurs s'aligneront une fois de plus en Bulgarie. En plus des 18 équipes WorldTour, des wildcards ont été attribuées aux équipes italiennes Bardiana CF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, aux équipes suisses Tudor Pro Cycling et Pinarello Q36.5 Pro Cycling, ainsi qu'à l'équipe française Pro Continental Unibet Rose Rockets.

Team Red Bull - BORA - hansgrohe en action lors de l'édition 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Parmi les 18 équipes WorldTour qui participent au Giro d'Italia 2026, Red Bull - BORA - hansgrohe aligne une équipe de haut niveau et se paie le luxe d'attaquer le classement général sur deux fronts avec Giulio Pellizzari et Jai Hindley. Le duo sera soutenu en montagne par les domestiques Aleksandr Vlasov et Ben Zwiehoff, tandis que Danny van Poppel et Gianni Moscon seront là pour les protéger sur le terrain plat et vallonné du Bel Paese.

08 Maillots et classifications du Giro d'Italia : ce qu'il faut savoir

Comme le veut la tradition, le Giro d'Italia 2026 remettra quatre maillots distinctifs aux leaders des différents classements à la fin de chaque journée de course. Ce sont :

Maglia Rosa (rose) - Maillot emblématique du Giro d'Italia, il est décerné au leader du classement général au temps.

Maglia Ciclamino (violet) - Attribué au leader du classement par points, généralement un sprinter.

Maglia Azzurra (bleu) - Porté par le leader du classement de la montagne récompensant les meilleurs grimpeurs de la course.

Maglia Bianca (blanc) - Réservé au meilleur coureur de moins de 25 ans du classement général.

À la fin de chaque étape, des bonifications de 10, six et quatre secondes sont attribuées aux trois premiers arrivés, ainsi que trois, deux et une secondes lors des sprints intermédiaires, ce qui rend chaque étape décisive pour le classement général.