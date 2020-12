Give me 4 : Moms nous dévoile ses quatre sources d’inspiration

1 : Denzel Washington

« You Wanna Go To Jail Or You Wanna Go Home? » - En incarnant le policier corrompu Alonzo Harris dans Training Day d’Antoine Fuqua, Denzel Washington remporte son premier Oscar et confirme sa réputation d’acteur caméléon. C’est bien simple, quel que soit son personnage, de Malcolm X à Franck Lucas, celui-ci peut tout jouer. Une figure du cinéma que salue Moms :