Give me 5 : Cinnay nous dévoile ses 5 sources d’inspiration

« Je fais du skate depuis mes 6 ans, ma première passion avant la danse et la musique. J’étais vraiment à fond dans la pratique, j’ai participé à des compétitions, j’ai été sponsorisé par un shop local et j’étais même allé à Paris bosser mes skills dans un camp avec des professionnels. J’ai longtemps espéré percer dans ce sport jusqu’à que je sois rattrapé par des soucis musculaires.

La mentalité lié au skate est hyper inspirante, il n’y a pas de norme, c’est à toi de te démarquer en t’entraînant sans relâche. Il faut énormément de travail, de répétition pour réussir tes tricks. Tomber, se relever, continuer, c’est un état d’esprit qui ne m’a jamais quitté, d’ailleurs j’essaie de transmettre ce mantra via ma musique. Au niveau de mes skateurs préférés, depuis tout petit j’adore Paul Rodriguez. Le style vestimentaire propre au skate m’a aussi beaucoup inspiré, Kevin Bradley de chez Supreme par exemple, j’adore le flow de ce gars. Pour l’anecdote, je l’avais rencontré à Berne quand j’avais 12 ans et il m’avait même dédicacé un t-shirt ! »

« En premier lieu grâce à mon grand frère qui m’a fait écouter Biggie, Nas, Dipset etc… À 15 ans je me suis pris la nouvelle vague avec ASAP Mob, Flatbush Zombies, Pro Era, The Underachievers…ils avaient tous une direction artistique incroyable. Le clip « Multiply » d’ASAP Rocky par exemple, encore aujourd’hui c’est une référence pour moi, tout comme l’album « 3001: A Laced Odyssey » des Flatbush Zombies, que je connais par cœur. Ayant longtemps pratiqué la danse hip-hop alors forcément NYC m’a toujours matrixé, j’aimerais vraiment y aller un jour, je suis persuadé que la vibe de cette ville est faite pour moi. »

Je suis tombé sur une vieille interview de The Notorious B.I.G qui racontait comment Michael Jackson l’avait contacté pour collaborer avec lui, c’est comme ça qu’est né le titre « This Time Around ».

