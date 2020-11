Give me 5 : Comme1Flocon nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

1 : 8701 d’Usher

2 : Naruto

« C’est un manga qui m’a grave éduqué. L’histoire prône énormément de valeurs comme la loyauté, le respect etc… Autant je suis pas du genre à pleurer devant les films, mais Naruto, en vrai quand Jiraiya meurt j’ai tiré des larmes un peu ! C’est davantage une inspiration au niveau de ma vie que pour la musique. » (Sorry not Sorry pour le spoiler)

« C’est un manga qui m’a grave éduqué. L’histoire prône énormément de valeurs comme la loyauté, le respect etc… Autant je suis pas du genre à pleurer devant les films, mais Naruto, en vrai quand Jiraiya meurt j’ai tiré des larmes un peu ! C’est davantage une inspiration au niveau de ma vie que pour la musique. » (Sorry not Sorry pour le spoiler)

« C’est un manga qui m’a grave éduqué. L’histoire prône énormément de valeurs comme la loyauté, le respect etc… Autant je suis pas du genre à pleurer devant les films, mais Naruto, en vrai quand Jiraiya meurt j’ai tiré des larmes un peu ! C’est davantage une inspiration au niveau de ma vie que pour la musique. » (Sorry not Sorry pour le spoiler)

3 : Robinho

4 : Les films de gangsta