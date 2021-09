Give me 5 : Mam’s nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

La première fois que mon père nous a montré ce film à mes frères et moi, je suis devenu fou ! Beaucoup de valeurs qui me sont propres font partie intégrante de « Breakin’» : l'esprit d'équipe, la justice, et surtout la transmission d’émotions via l’art de la danse. Je ne compte même plus les fois où je l'ai visionné, encore dernièrement je l’ai revu et il me marque toujours autant.

Mam‘s