Mon père

Makala qui pratique le golf sur un rooftop, Tyler l’As en mode scène de crime et le caniche de Varnish La Piscine : best of des pépites estivales.

Tyler the Creator

Quelques années avant de se faire remarquer avec son premier album « Bastard » en 2009, Tyler a sorti une quantité astronomique de mixtapes (pour la plupart jamais terminées) dont « At Your Own Risk ». Avec sa cover digne d’un montage sur Paint et ses nombreux featuring imaginaires (Pharrell, Prince, MF Doom, Jamiroquai…) l’œuvre intrigue. A l’écoute de quelques pistes, difficile de ne pas penser à N.E.R.D ou encore aux réalisations des Neptunes, preuve si il en fallait une, que Pharrell Williams a grandement influencé Tyler the Creator dès son plus jeune âge.

Makala