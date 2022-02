Give me 5 : Santo nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

The Art of Beatmaking : Comment Santo a créé « Con’s » … Pour ce second épisode consacré à la (double) …

Sensation télévisuelle de ces dernières années, la série créée par Dan Harmon et Justin Roiland est bien plus complexe qu’elle ne le laisse paraitre. Au-delà d’un pitch SF qui met en scène les aventures galactiques du scientifique un brin névrosé Rick Sanchez et de son petit-fils Morty Smith , le dessin animé aborde une nuée de thématiques existentielles.

À mi-chemin entre satire de société et scénario complètement WTF, Rick & Morty s’est rapidement imposé comme digne successeur de Futurama et surtout, comme série culte. D’ailleurs, quel est le point commun entre Santo et Rick & Morty ? Il s’agit du jurassien

J’adore cette plateforme car elle me permet de m’exprimer artistiquement sans contraintes. Je check énormément ce que font les autres producteurs via Soundcloud. Par ailleurs, ce format m’aide beaucoup pour peaufiner mes DJ Set.

Est-il encore bien nécessaire de présenter Bob Marley ? Non. Par contre, quelques anecdotes sur le personnage font toujours plaisir. Le tout premier morceau enregistré par le natif de Nine Miles fut « Judge Not ».

En avril 1973 Bob Marley & the Wailers sortent « I Shot The Sheriff », morceau repris 7 mois plus tard par Eric Clapton, qui va dynamiser la carrière du jamaïcain à l’international.

« Un des derniers gadgets que j’ai chopé. Quand j’étais plus jeune, je bossais sur MPC et c’était un peu galère pour produire de la musique, aussi bien niveau prix que fonctionnalité. Avec Pocket Operator , t’as des mini-synthés / boites à rythme qui rivalisent même avec les vieux modèles de SP-1200, tout en étant ultra compacts. »

« Un des derniers gadgets que j’ai chopé. Quand j’étais plus jeune, je bossais sur MPC et c’était un peu galère pour produire de la musique, aussi bien niveau prix que fonctionnalité. Avec Pocket Operator , t’as des mini-synthés / boites à rythme qui rivalisent même avec les vieux modèles de SP-1200, tout en étant ultra compacts. »