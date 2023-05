Give me 5 : Seko nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

« Cela fait véritablement deux ans et demi que j’écoute Mac Miller. Bien sûr je le connaissais déjà avant mais je ne m’étais jamais trop penché sur son univers. Ce que j’aime beaucoup chez lui c’est sa manière de combiner prods boom-bap et flow lazy. Au fil de sa carrière il n’a d’ailleurs pas hésité à sortir de sa zone de confort pour s’orienter vers quelque chose de plus jazz /soul, avec des morceaux chantés. Je me retrouve beaucoup dans sa proposition artistique, il a toujours été quelqu’un de transparent concernant ses ressentis, je trouve ça rare dans le milieu du rap, et je suis dans la même optique lorsque je gratte mes textes. Le morceau qui m’a matrixé c’est 100 Grandkids issu de son album GO:OD AM, sûrement son meilleur projet avec Faces et Swimming. Avec le temps je me suis rendu compte que ce mec possède une discographie tout simplement énorme ! »